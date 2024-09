Adecco busca 50 operarios/as de fabricación para trabajar en el sector de la Alimentación en Toledo

Adecco, la división de Grupo Adecco especializada en flexibilidad y productividad, está buscando 50 operarios/as de fabricación para trabajar en Ibercacao, empresa del sector de la alimentación ubicada en Quintanar de la Orden (Toledo) Para estos puestos será valorable tener experiencia previa realizando funciones similares, pero no es un requisito indispensable.

Se requiere disponibilidad para trabajar por turnos rotativos de mañana, tarde y noche, así como en cuarto turno.

Las personas interesadas pueden registrarse en la oferta a través de la página web de Adecco, www.adecco.es/

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, hay actualmente 45.880 personas desempleadas en esta provincia. Sin embargo, con el final del verano, la publicación de nuevas ofertas de trabajo como esta permitirán a muchas personas comenzar el mes de septiembre con un nuevo empleo: Adecco, la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y productividad, está buscando a 50 personas para trabajar como operarios/as de producción en Ibercacao, empresa del sector de la alimentación, ubicada en Quintanar de la Orden (Toledo).

Para acceder a estas ofertas se valorará tener experiencia previa realizando funciones similares, pero no es requisito indispensable. Se buscan personas con ganas de aprender y de comprometerse a realizar el trabajo con el mayor de los estándares de calidad.

Las funciones de las personas seleccionadas consistirán en controlar que no haya fallos durante el proceso de fabricación y que el producto final esté en perfecto estado de envasado y etiquetado. Además, será necesario realizar tareas de almacenamiento y de control de inventario; y velar porque la calidad de todos los procesos sea excelente.

Por último, se requiere disponibilidad para trabajar por turnos rotativos de mañana, tarde y noche, así como en cuarto turno.

Las personas interesadas pueden registrarse en las ofertas a través del siguiente link: https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-de-fabricacion-en-quintanar-de-la-orden?ID=c93ee454-7c4e-4e2e-b761-3c34ef82ec19