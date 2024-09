Soluciones globales e integrales en higiene y equipamientos para todo tipo de empresas

Grupo Jumadi Lidera el Cambio en 2023: Innovación y compromiso ambiental que transforman el futuro.

En un contexto donde la sostenibilidad es una prioridad global, Grupo Jumadi se destaca como líder en prácticas responsables. Este informe no solo detalla avances significativos del año, sino que también presenta las estrategias para seguir marcando la diferencia en un entorno en constante evolución dentro del sector de la higiene profesional.

Grupo Jumadi, referente en el sector de la higiene profesional, ha publicado su Memoria de Sostenibilidad 2023, en la que demuestra su firme compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la responsabilidad social. Con más de 43 años de trayectoria, la empresa reafirma su apuesta por un futuro más limpio y responsable, tanto a nivel interno como en colaboración con clientes y la comunidad.

«La sostenibilidad no es una moda para nosotros; es el pilar sobre el que construimos todas nuestras decisiones», subraya Inmaculada Martín, CEO de Grupo Jumadi. «Nuestro objetivo es seguir siendo un referente en prácticas responsables, no solo por nuestros productos, sino también por el impacto positivo que generamos en nuestro entorno».

Un enfoque renovado hacia la sostenibilidad En 2023, Grupo Jumadi ha continuado integrando la sostenibilidad en todos los aspectos de su estrategia empresarial. La empresa ha adoptado un enfoque proactivo, no solo para cumplir con las normativas ambientales, sino para liderar la transición hacia una economía verde y circular. Uno de los logros clave ha sido la reducción de su Huella de Carbono a través de diversas acciones como minimizar hasta en un 78% el consumo de energía eléctrica, optar por una flota de vehículos comerciales híbridos, optimizar los procesos logísticos y promover iniciativas de voluntariado ambiental como el “Bosque Jumadi” con la plantación de 188 árboles autóctonos para restaurar y preservar el entorno natural.

Además, Grupo Jumadi ha reforzado su compromiso con la innovación mediante el desarrollo de productos, servicios y sistemas de dosificación que ayudan a sus clientes a cumplir con las normativas ambientales y a ser más respetuosos con el medio ambiente. En 2023, la empresa lanzó un catálogo de productos sostenibles y ha intensificado sus esfuerzos en reciclaje, reutilización y formación, tanto en sus instalaciones y con su personal interno, como con sus clientes.

Su adhesión a la Plataforma SCRAP de IMPLICA permitirá gestionar los residuos de los envases que venden a sus clientes de manera eficiente, reforzando su compromiso con la reducción de la generación de residuos y siguiendo un modelo de negocio más sostenible, basado en la economía circular.

Regalo sostenible para sensibilizar con el reciclaje a los empleados

Cada pequeña acción puede generar un paso importante en la lucha contra el cambio climático. Por ello, al terminar la presentación de la Memoria de Sostenibilidad 2023, la Dirección de Grupo Jumadi hizo entrega de un regalo especial a todos sus empleados: un cubo marrón de uso doméstico para el reciclaje de basura orgánica junto con un paquete de bolsas de basura 100% compostable, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a nivel particular.

Estas acciones reflejan la filosofía de Grupo Jumadi de que la sostenibilidad es un esfuerzo colectivo, involucrando a empleados y comunidad en la protección de la biodiversidad, el entorno y fomentando la responsabilidad social compartida.

Acceder al documento íntegro de Memoria de Sostenibilidad 2023.