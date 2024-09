Cirugía de presbicia. Adiós a las gafas para siempre

La presbicia es una pérdida de la visión que se hace más grave con el tiempo y que suele aparecer en personas mayores de 40 años. Los síntomas más comunes de esta afección son la dificultad para leer, enfocar y/o reconocer objetos cercanos. De igual forma, las personas que sufren de esta enfermedad tienden a usar iluminaciones más fuertes, sus vistas se nublan en espacios poco luminosos y tienen constantemente fatigas visuales y dolores de cabeza. En el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus ofrecen un servicio de cirugía de presbicia para eliminarla por completo mediante tecnología de punta.

¿En qué consiste la cirugía de presbicia? El Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus menciona que la cirugía de presbicia es ideal para quienes han comenzado a sufrir de esta afección. De igual forma, es recomendable para las personas cuyos cristalinos aún no han sido opacados. Esta cirugía consiste en un tratamiento de láser en la córnea muy similar al utilizado para operar la miopía y el astigmatismo. Durante el tratamiento, el especialista a cargo trata el ojo dominante para que ofrezca una visión de lejos óptima. Al mismo tiempo, trabaja en el no dominante para que este proporcione una visión efectiva de lejos y una aún más precisa y completa de cerca. De esta forma, el paciente consigue una capacidad de monovisión adecuada. Este departamento también ofrece otros tratamientos para la presbicia como la implementación de lentes intraoculares y los sistemas intracorneales. Cada uno está pensado para cada caso específico, por lo que es necesario un diagnóstico previo antes de aplicarlos.

Motivos para recurrir a la cirugía de presbicia Una de las mayores razones por las que las personas acuden a una cirugía de presbicia con láser es que este procedimiento elimina la necesidad de usar gafas para ver de lejos. Este beneficio aplica tanto para los que comienzan a sufrir de presbicia como para los que ya sufrían de afecciones similares como la hipermetropía, miopía y astigmatismo. La eliminación de las gafas mejora el mecanismo fisiológico de dominancia ocular, da un aspecto más natural y evita el agravamiento de la afección con el pasar del tiempo. Por otra parte, los nuevos tratamientos de cirugía de presbicia como los que ofrece el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus han sido potenciados con las nuevas tecnologías. Esto constituye la inclusión de láseres de ablación asférica ajustados con hiperprolato, los cuales promueven resultados integrales, permiten el reajuste y proporcionan una mayor seguridad, vital en tratamientos complejos como los de visión.

Es importante destacar que, la cirugía de presbicia no devuelve la visión que una persona tenía a sus 20 años. Aun así, sí consigue mejora la visión de lejos y de cerca, sin la necesidad de apoyarse con gafas, lo que da bienestar y mayor calidad de vida.