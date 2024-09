FlashLED, una de las mejores luces de emergencia V16 conectada del mercado

FlashLED se ha consolidado como líder en seguridad vial gracias a su revolucionaria luz de emergencia V16 conectada, que incorpora lo último en tecnología y un diseño premiado a nivel internacional. Fabricada en España, está diseñada para ofrecer a los conductores la máxima protección en carretera. Combinando calidad, funcionalidad y conectividad, FlashLED redefine el concepto de seguridad vial.

¿Por qué FlashLED es una de las mejores baliza V16 del mercado? Diseño avalado por 4 premios internacionales: estos reconocimientos son un testimonio del enfoque de la empresa en la innovación y la funcionalidad. Con un tamaño más compacto que el de otras balizas del mercado, FlashLED no solo es más fácil de guardar, sino también más manejable en situaciones de emergencia. Su forma ergonómica y aerodinámica facilita su colocación rápida y segura, incluso en condiciones adversas, asegurando que los conductores puedan utilizarla con confianza y rapidez.

Fabricada 100% en España: la luz de emergencia V16 de FlashLED no es solo un dispositivo tecnológicamente avanzado, sino también un ejemplo de excelencia en su fabricación. Producida íntegramente en España, esta baliza utiliza componentes de la más alta calidad, lo que garantiza una durabilidad excepcional y un rendimiento superior en cualquier situación.

Compatible con SOS Alert: esta aplicación, gratuita, sin ningún coste adicional y compatible con la mayoría de las balizas conectadas del mercado, permite a los conductores, en caso de accidente o avería, notificarlo de inmediato a su compañía de seguros o a sus contactos de emergencia. Esta integración agiliza la gestión de incidentes y proporciona una capa adicional de seguridad al garantizar que los conductores reciban la asistencia necesaria lo antes posible.

Conectada con Telefónica Tech: la conectividad es un aspecto crucial en la seguridad moderna, y FlashLED lo entiende perfectamente. Por ello, su señal de emergencia V16 está conectada con Telefónica Tech, el principal operador español, asegurando más de 13 años de conectividad ininterrumpida, sin coste adicional para el usuario (va incluida en el precio de venta de la baliza). Esta asociación permite a FlashLED ofrecer un servicio de localización y comunicación constante, garantizando que la baliza esté siempre lista para actuar cuando se necesite.

La gama de accesorios más completa: además de ser posiblemente la mejor señal de emergencia conectada del mercado, FlashLED ofrece al usuario la gama más completa de accesorios para complementar el dispositivo. Desde una funda anti-golpes hasta un kit de emergencia con baliza y chaleco, pasando por los soportes de ventosa para superficies no metálicas, que aumentan su visibilidad en caso de avería o accidente.

Todas estas funcionalidades posicionan a FlashLED como una de las mejores señales V16 del mercado, ideal para quienes buscan una solución completa y sin preocupaciones.