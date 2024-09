Vender un coche averiado es posible, fácil y rápido con la plataforma Compramos Tu Siniestro

Enfrentarse a la avería de un coche se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo cuando los costes de reparación superan el valor del vehículo. En estos casos, la opción más lógica puede ser la compra de coches averiados por parte de un desguace autorizado.

Aquí es donde entra en acción Compramos Tu Siniestro, un servicio especializado online que facilita la venta de vehículos dañados, siniestrados o que ya no funcionan. Esta empresa ofrece una alternativa rápida y sin complicaciones para quienes desean deshacerse de su vehículo, de una forma segura y rentable.

Compra de coches averiados: el servicio ideal para coches siniestrados Optar por vender un coche averiado puede ser la mejor decisión cuando el vehículo ha dejado de ser funcional o la reparación no resulta viable a nivel económico. En este marco, Compramos Tu Siniestro destaca como una solución integral para esta clase de situaciones. Su plataforma permite a los usuarios obtener una tasación gratuita y al instante, introduciendo solo la matrícula y el código postal de la unidad.

El proceso es sencillo y rápido porque, una vez que el cliente acepta la tasación, el desguace autorizado online se encarga de recoger el vehículo de manera gratuita en la dirección proporcionada. Además, su equipo profesional es capaz de gestionar todos los trámites necesarios, como la baja definitiva del coche en la Dirección General de Tráfico (DGT) y en el ayuntamiento correspondiente, evitando así el pago de impuestos futuros y que el usuario se deba mover de su casa.

Otra ventaja de escoger el servicio de Compramos Tu Siniestro es la flexibilidad en el pago. El cliente puede elegir recibir el importe acordado por transferencia bancaria o (si el valor no excede los 1.000 euros) en efectivo al momento de la recogida. De esta forma, se garantiza un proceso transparente y ajustado a sus necesidades.

Ventajas de contratar a Compramos Tu Siniestro Vender un coche averiado a través de una plataforma especializada como Compramos Tu Siniestro presenta múltiples ventajas frente a la venta a un particular. En primer lugar, el tiempo y esfuerzo ahorrados son significativos. No es necesario publicar anuncios, negociar con posibles compradores ni tener preocupaciones por problemas legales como la Ley de Garantía de Venta de Vehículos entre Particulares, que obliga al vendedor a cubrir posibles averías durante seis meses.

Además, al ser un desguace autorizado, esta firma garantiza un tratamiento medioambiental adecuado del vehículo; asegurando la correcta descontaminación y el reciclaje de todas las piezas, lo que contribuye a una gestión sostenible de los residuos.

Por último, este servicio cubre una amplia red de desguaces en toda España, incluyendo grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Zaragoza, entre otras. Independientemente de la ubicación del vehículo, Compramos Tu Siniestro proporciona una cobertura eficiente, rápida y adaptada a las necesidades de cada situación.