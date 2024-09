La inteligencia artificial, una aliada clave en el proceso creativo del docente

La inteligencia artificial (IA) está en boca de todos y, en el ámbito educativo, su impacto es cada vez más evidente. Sin embargo, no debe ser vista simplemente como una herramienta adicional, sino como un recurso capaz de acompañar al profesorado en las etapas más complejas de la ideación, el diseño y la creación de materiales para el aprendizaje.

Esta es una de las principales conclusiones del análisis realizado por el equipo directivo de los Másteres de Juego, Gamificación y Tecnología Aplicados a la Educación en Enti-UB y Euneiz. Durante meses, se ha investigado el potencial de la IA para apoyar, no sustituir, a los docentes, asegurando que su implementación sea práctica, realizable y adaptada al entorno escolar.

La IA como potenciador del trabajo docente Una de las ideas base de esta reflexión es que la IA no debe ser vista como un simple generador aleatorio de contenido, sino como una herramienta que complementa los procesos creativos ya existentes. Aunque puede automatizar tareas rutinarias, el verdadero impacto de la IA está en su capacidad para ayudar en las actividades que requieren creatividad. La IA puede expandir las posibilidades y ofrecer nuevas perspectivas en áreas que tradicionalmente son laboriosas para los docentes.

Para aprovechar al máximo esta tecnología, es necesario que los docentes preparen adecuadamente la información con la que desean trabajar, de la misma manera que lo harían al colaborar con un equipo humano.

Proporcionando a la IA las directrices y materiales adecuados, los docentes pueden obtener ideas enriquecidas y diversas perspectivas que ellos mismos pueden analizar y adaptar. No se trata de delegar decisiones en una máquina, sino de utilizarla como un recurso que optimiza el proceso creativo.

Una estrategia útil que han identificado los másteres para maximizar el uso de la IA es auditar las acciones realizadas a lo largo de una semana, diferenciando las tareas rutinarias de las que requieren una intervención creativa. Delegando las primeras a la IA, los docentes podrán dedicar más tiempo y esfuerzo a las tareas que realmente enriquecen el aprendizaje.

Quince propuestas de uso de la IA Uno de los principales retos para los docentes es generar ideas nuevas y originales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, la IA se convierte en una aliada, capaz de organizar el pensamiento del docente, proponer nuevas perspectivas, enriquecer sus propuestas y facilitar los procesos creativos. Además, permite crear borradores de textos educativos que se pueden adaptar fácilmente a distintos niveles, facilitando su uso en grupos heterogéneos. Esta herramienta también es eficaz en el vaciado de información de experiencias previas, identificando elementos reutilizables para nuevas propuestas.

En cuanto a la creación de experiencias de aprendizaje, la IA apoya al docente en la elaboración de actividades interactivas y dinámicas sin necesidad de dominar tecnologías avanzadas. Se pueden generar preguntas iniciales, proponer diálogos y escenarios para videojuegos o actividades gamificadas, y ayudar a estructurar unidades didácticas a partir de modelos anteriores, haciendo el proceso más eficiente.

En el trabajo con imágenes, la IA permite generar y adaptar recursos visuales a las necesidades de los estudiantes. También es útil para extraer textos de vídeos, facilitando la creación de cuestionarios y optimizando el tiempo del docente al proporcionar materiales visuales más accesibles y personalizados.

Todas estas ideas se han plasmado en quince acciones concretas para llevar a cabo, que pueden implementarse inmediatamente y que están disponibles en un documento descargable.

Hacia una nueva etapa en la educación con la IA El uso de la IA en el ámbito educativo no es una moda pasajera, sino un recurso cotidiano, y el verdadero reto será adaptar estas herramientas a las necesidades cambiantes del aprendizaje. Por este motivo se ha huido de recursos concretos y se han trabajado las estrategias útiles para poder sacar el máximo juego de la IA. Y estas estrategias irán enriqueciéndose con el tiempo, mostrando nuevas aplicaciones y respuestas.

Es por ello que, en los másteres de Juego, Gamificación y Tecnología Aplicados a la Educación de Enti-UB y Euneiz, la IA ocupa un lugar destacado en el programa. Los másteres basan gran parte de su trabajo en la creación de propuestas que den respuesta a las necesidades del alumnado. A lo largo de este curso, los estudiantes aprenderán a integrar la IA en todos sus procesos creativos, asegurando que se convierta en una herramienta que aumente sus capacidades.