La Gira Salud Mental y Deporte culmina en Madrid

La Gira Salud Mental y Deporte cuyo principal objetivo es concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud mental en el ámbito deportivo, culminó ayer su recorrido en un evento realizado en el CaixaForum Madrid, tras su inicio en Barcelona hace cinco meses y su paso por las ciudades de Valencia, Sevilla y Málaga.





Con una excelente maestra de ceremonias como Paula Fernández Ochoa, Consultora & Speaker en entornos de alta competición, daba la bienvenida a los asistentes del concurrido auditorio.



Dividido en varios actos, en el primero de ellos, Lola Fernández Ochoa, presidenta de la Fundación Blanca, deportista olímpica y hermana de dos leyendas del esquí como Paco y Blanca, explicó que desde la Fundación Blanca ponen foco en visibilizar, concienciar y ayudar a solucionar los problemas mentales de la persona que hay bajo el bañador, maillot o traje de esquí.

Por su parte, Nel González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental España, destacó que no hay salud sin salud mental y recordó que era la víspera del Día Mundial de la prevención del suicidio.

Ambas intervenciones, precedieron la proyección de un resumen del documental “El viaje. La medalla de la salud mental”, coproducido por Renfe, RTVE y la Fundación Blanca, en el que, utilizando como hilo conductor la historia de la esquiadora olímpica Blanca Fernández Ochoa, se narran episodios relacionados con la salud mental vividos por destacados deportistas españoles con el objetivo de visibilizar y normalizar el cuidado de la salud mental, tanto en el ámbito deportivo como en la sociedad en general.

El documental cuenta con la participación de un plantel de figuras del deporte como Almudena Cid, Pedro García Aguado, Ruth Beitia, Toni Nadal, Sandra Sánchez, Jesús del Moral, Amaya Valdemoro, Carlos Sainz, Carla Suárez, Edurne Pasaban, Regino Hernández, María Corbera, Juan Antonio Corbalán, Alfonso Reyes, Sara Hurtado, Sagrario Aguado y los hermanos Fernández Ochoa; Luis, Juanma y Lola. Además, también colaboran en el proyecto personalidades relevantes en el ámbito del deporte y la salud mental, como la psiquiatra María Inés López-Ibor, la periodista deportiva Paloma del Río y la psicóloga deportiva Toñi Martos, quienes aportan su experiencia y conocimiento para enriquecer la narrativa del documental.

En dicho resumen, se exploran aspectos como el difícil momento de la retirada, con la inevitable pregunta: "¿Y ahora qué?", se analizan el papel crucial de la familia y la importancia del psicólogo deportivo como parte esencial del entrenamiento.



Acto seguido, el exjugador de la Real Sociedad Zuhaitz Gurrutxaga, ofreció un monólogo de los que dejan huella, en el que compartió con los asistentes su experiencia personal sobre la importancia de la salud mental con una mirada íntima de los efectos adversos del éxito en su etapa deportiva como futbolista profesional, revelando las luchas internas que pueden estar ocultas detrás de una fachada de logros y fama, reconociendo que en su caso, éxito no siempre fue de la mano de la felicidad, sino todo lo contrario, se puede convertir en una fuente de angustia, destacando que encontró gran alivio al acudir a una psicóloga, quien le acabó poniendo nombre a lo que le pasaba, un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) de manual.



Finalmente, se abrió un espacio de debate moderado por Paula, en el que participaron junto a Tania Lamarca, exgimnasta rítmica y medallista olímpica; algunos de los protagonistas del documental, como Regino Hernández, medallista de bronce en snowboard olímpico; Sara Hurtado, olímpica en patinaje sobre hielo y Toñi Martos, psicóloga deportiva.

Este debate permitió conocer de primera mano aspectos relacionados con la trayectoria de los deportistas, qué los llevó a la retirada o si cuidaban o no su salud mental cuando estaban en activo.

Para acabar este enriquecedor diálogo, Paula le pidió un titular que condensara lo que para ellos es más significativo. Mientras que el de Regino Hernández es: “Pedir ayuda es de valientes”, Tania Lamarca se decantó por “Aprendamos a hacer el pino, para ver del derecho las cosas que se ponen del revés”. Por su parte Lola, confesó que le quedó una espinita clavada con su hermana Blanca, al respetar su silencio y recomendó que pedir ayuda por otros, puede salvar vidas.

A continuación, se abrió un turno de preguntas y por último, el Director de Relaciones Institucionales de Renfe, José Luis Blanco, tomó la palabra para clausurar el evento, destacando que había sido muy positiva la colaboración entre la Fundación Blanca y Renfe y que lo continuarán haciendo en un futuro.