Que hace único al modelo de negocio de franquicias BEST HOUSE

BEST HOUSE se destaca como un grupo inmobiliario de referencia en el sector residencial, especializado en la promoción, compra, venta y construcción de todo tipo de bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos.

En este artículo, se explorarán las características que posicionan a BEST HOUSE (Best House – Best Credit – Best Services) como un modelo de franquicia distintivo en los mercados inmobiliario y financiero.

Red de Franquicias

El Grupo Best, compuesto por Best House, Best Credit y Best Services, se expande a través de una red de franquicias y oficinas en España y varios países europeos. En España, cuenta con más de 160 franquicias distribuidas en 41 provincias, ofreciendo servicios a particulares, services, fondos de inversión, promotores, inversores, así como a entidades bancarias y financieras.

Servicio Integral 360º

El grupo se destaca por su enfoque integral en los servicios ofrecidos. Best House se encarga de la intermediación inmobiliaria, Best Credit gestiona servicios financieros y Best Services ofrece correduría de seguros, así como servicios de telefonía, gas, electricidad y administración de fincas. Estas áreas de negocio se complementan para ofrecer una cobertura completa en la comercialización y gestión de activos inmobiliarios, ya sean residenciales, terciarios o de obra nueva.

Ventajas Exclusivas

BEST HOUSE brinda un servicio 360 grados que abarca desde la compra-venta hasta la financiación y contratación de servicios necesarios para la vivienda. Además, ofrece un sistema exclusivo para la captación de inmuebles, venta y alquiler de grandes activos inmobiliarios, así como acceso a una cartera nacional compartida de más de 400.000 inmuebles. También se distingue por ser la única empresa franquiciadora con garantía notarial en las prestaciones y condiciones ofrecidas a sus franquiciados, incluyendo la posibilidad de recuperar el canon de entrada.

Experiencia y Profesionalidad

Con más de 30 años en el sector inmobiliario y financiero, el grupo ha perfeccionado sus métodos, tecnología y equipo humano para construir relaciones duraderas basadas en confianza, transparencia y resultados. Esta experiencia lo posiciona como una de las franquicias inmobiliarias más destacadas por su alto nivel de profesionalidad.

Adaptación y Apoyo al Cliente

En respuesta a los desafíos actuales, Best House ofrece la Ley de Segunda Oportunidad para ayudar a quienes enfrentan dificultades económicas y problemas con el pago de su vivienda. Además, mediante un acuerdo con un fondo europeo, ofrece anticipos de hasta 3 años de rentas de alquiler a propietarios de inmuebles residenciales, sin intereses, adaptándose a las necesidades específicas de sus clientes.

Liderazgo en Posicionamiento Web y Social

Desde sus inicios, el grupo gestiona una cartera de miles de inmuebles y proporciona publicidad gratuita a través de la central, facilitando a las franquicias acceso a clientes potenciales y estrategias de posicionamiento SEO y SEM en Google y redes sociales. Esto asegura una presencia destacada en más de 100 portales inmobiliarios y páginas web de renombre tanto nacional como internacional.

Condiciones Financieras Óptimas

El Grupo Best ofrece algunas de las mejores condiciones de financiación del mercado, permitiendo financiar hasta el 110% la compra de viviendas bajo condiciones exclusivas de mayorista financiero. Esto se traduce en una amplia gama de opciones financieras y productos bancarios para particulares y empresas.