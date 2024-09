Ricardo Fortún Sánchez publica ‘La venganza del peón ciego’, una obra de suspense que rompe con los moldes habituales de este género.

CÍRCULO ROJO.- ‘La venganza del peón ciego’ es un thriller que coquetea de manera original con la novela negra y que, en palabras de su autor, Ricardo Fortún Sánchez, «logra escapar del planteamiento narrativo habitual de este género, manteniendo siempre su esencia, consiguiendo así sorprender y enganchar al lector».

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, «un libro que cuando se termina de leer aún no se ha acabado». ‘La venganza del peón ciego’ desarrolla una historia de suspense donde, tal y como afirma Ricardo, «la trama sólo es la parte superficial de una novela donde lo realmente relevante transcurre en un plano que se encuentra algo más allá». De lectura sencilla y ágil, la novela ofrece una historia de intriga atípica que atrapa paulatinamente y que no sólo recompensará al lector con ese entretenimiento que supone el ir construyendo teorías a medida que avanzan las páginas, sino que lo enganchará irremediablemente a la historia del protagonista antes de descubrir siquiera que éste, sin embargo, no es el personaje principal.

Ricardo Fortún Sánchez tuvo como inspiración a su padre para escribir la que es su primera novela publicada. Según señala, «siendo joven vi a mi padre escribir y publicar un libro, y fue justo en ese momento cuando me di cuenta de que yo quería seguir sus mismos pasos».

El autor, quien describe ‘La venganza del peón ciego’ como «una pequeña aventura literaria», indica que «tuvieron que transcurrir muchos años hasta que me vi preparado para poder compartir una historia que estuviese a la altura. Aunque la idea no tardó en tomar forma, ponerlo en negro sobre blanco requiere mucha dedicación, por lo que debía ser lo suficientemente bueno como para que mereciese la pena arrancar esas horas que debían estar destinadas al descanso y a la familia, sin cuyo apoyo este libro no habría sido posible».

SINOPSIS

«Estas páginas contienen la promesa cumplida que un día hice de escribir qué le sucedió a Miguel durante aquella primavera en Madrid. Por aquel entonces, tras el incidente y arrastrando una historia pasada con no pocas dificultades, él se afanaba en cumplir el firme propósito de tomar las riendas de su vida y recuperar a la hija que perdió años atrás.

Sin embargo, el texto que usted sostiene entre sus manos queda muy lejos de narrar lo que podría haber sido una historia de superación personal. Ese proyecto de vida se vio truncado por completo cuando, inesperadamente, Miguel se vio atrapado en un desconcertante y funesto juego del cual se convirtió en protagonista indeseado, encontrándose ante una partida tramposa que le obligó a enfrentarse a sus miedos más profundos a medida que su pasado volvía a hacerse presente.

He aquí un relato de suspense, fruto de muchos años de trabajo minucioso, donde cada palabra es importante para narrar una historia de venganza y engaño, que atrapará - sin llegar a percatarse de ello - a todo aquel que se adentre en su lectura. Al fin y al cabo, esta sinopsis no es lo que aparenta ser y su auténtica naturaleza únicamente puede ser revelada sumergiéndose en esta novela».

AUTOR

Ricardo Fortún Sánchez (Madrid, 1982). Descubrió el amor por las letras en su juventud, escribiendo numerosos relatos breves que siempre quedaron en la intimidad. Esa pasión por la escritura y su profesión como abogado le han permitido ser autor de diversos artículos doctrinales y de opinión. Con La venganza del peón ciego retomó su afición por crear historias de ficción, para, esta vez sí, escribir, publicar y compartir su primera novela.