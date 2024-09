Repara tu Deuda Abogados cancela 121.178 € en Ripollet (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El divorcio provocó que no pudiera hacer frente a los costes de la vivienda y, además, sufrió inestabilidad laboral.

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 121.178 euros en Ripollet (Barcelona) aplicando la Ley de Segunda Oportunidad.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para la compraventa de una vivienda con su anterior pareja. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas, sin embargo, la deudora pasó por una ruptura y posterior divorcio que acabó con la ejecución de la vivienda al no contar con ingresos regulares. Una vez embargada la vivienda, quedó remanente al no poder cubrirse la totalidad de la deuda con la venta del inmueble. La deudora ha atravesado un largo periodo de inestabilidad laboral que ha afectado también gravemente a sus ingresos”. Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de lo Mercantil n.º 08 de Barcelona (Catalunya) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad en septiembre de 2015. En todo este tiempo ha logrado superar la cifra de 270 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. La cantidad va creciendo como consecuencia del alto número de expedientes que se tramitan tras la pandemia del COVID-19.

Más de 26.000 particulares y autónomos han confiado su historia de sobreendeudamiento al despacho de abogados. El objetivo es empezar de nuevo desde cero, reactivándose en la economía y dejando atrás todos sus problemas con los pagos pendientes. Algunos de los que han empezado el proceso lo han hecho gracias al testimonio de otras personas exoneradas que han conseguido una nueva vida.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy diverso: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales o de salud, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.

Por último, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.