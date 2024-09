Freshly Cosmetics, Tradeinn y Casa del Libro, las tiendas online favoritas para los ECommerce Awards 2024

En esta edición se han superado las 500 inscripciones, un 40% más que en el año 2023. Los 65 finalistas de las 13 categorías han sido elegidos por un jurado formado por 40 profesionales del sector digital español. La gala de entrega de premios será el próximo 4 de octubre en Madrid La decimoquinta edición de los ECommerce Awards España ha roto todos sus récords: más de 200 proyectos nacionales e internacionales han competido en las 13 categorías, más de 500 candidaturas en total, de las cuales se han seleccionado los 65 finalistas de esta edición. Este año, los finalistas se enfrentarán a un formato novedoso: de los cinco nominados en cada una de las categorías, tres se llevarán los galardones de oro, plata y bronce, mientras que los otros dos recibirán reconocimiento como finalistas.

Récord de participación: más de 500 candidaturas y mucha competencia nacional

La diversidad y calidad de los participantes reflejan el auge del comercio electrónico en España, con una mezcla de proyectos nativos digitales y marcas tradicionales consolidadas que han dado un paso firme en su estrategia digital, y también proyectos B2B que están avanzando significativamente en su presencia online. Sectores como Moda, Alimentación, Cosmética e Informática lideran la lista de inscritos. "Entre los finalistas hay marcas muy potentes, conocidas y otras que ni nosotros controlábamos, lo cual es emocionante porque nos permite descubrir y reconocer a verdaderos talentos del eCommerce", afirman desde la organización de los ECommerce Awards.

Este año, se superaron las 500 candidaturas entre todas las categorías y empresas inscritas. Esto es un 40% más que la pasada edición. También se ha registrado un incremento del 15% en el número de participantes en comparación con 2023, reflejando un notable interés y confianza en los ECommerce Awards como los premios de referencia en el sector.

Los ganadores se darán a conocer en una gala de entrega de premios que se celebrará el próximo viernes 4 de octubre en el auditorio del ICEX en Madrid. "Queremos que esta gala sea el gran punto de encuentro de los profesionales del comercio electrónico en España, donde tanto los participantes como los que no lo son se sientan parte importante del evento", destaca Rubén Bastón, presidente del Jurado de los ECommerce Awards.

Como previa a la Gala, de 9.30 hasta las 12 se realizarán mesas redondas con los finalistas de cuatro categorías para conocer más en profundidad cada uno de sus proyectos. Se hablará con los nominados a Mejor campaña de Marketing, Mejor estrategia de internacionalización, Directiv@ del año y obviamente, Mejor Commerce 2024. Las invitaciones gratuitas para asistir a la gala y a la previa ya están disponibles en la web oficial de los premios.

Freshly Cosmetics, Tradeinn y Casa del Libro, los finalistas con mayor número de nominaciones

Freshly Cosmetics ha sido distinguido como finalista en 5 categorías distintas, mientras que Tradeinn y Casa del Libro han sido reconocidas en tres verticales. Son los proyectos con más candidaturas finalistas, las favoritas para la gala del 4 de octubre. Los candidatos que han sido seleccionados como finalistas y que optan a alzarse con el reconocimiento al mejor eCommerce de España para 2024, son:

Mejor campaña de marketing para eCommerce: Brownie, tienda de moda de mujer, por su campaña del "Día de la madre"

KFC, por su campaña "Ya voy yo"

LG por su campaña "Ultragear monitor gaming"

Powerplanet Online, la tienda de tecnología, por su campaña "Black Fry Day"

Worten por su campaña "Amadeo Llados, the "unfluencer" deal" Mejor estrategia de redes sociales (nueva): Casa del Libro

Confortauto

Craftelier

Freshly Cosmetics

Leroy Merlin Mejor integración omnicanal: Domino’s Pizza

Freshly Cosmetics

Game

Kave Home

Mi electro Mejor estrategia de internacionalización: Artero

Cosentino

Kave Home

Laboratorios Phergal

Tradeinn Mejor estrategia en marketplaces: Craftelier

Embargos a lo bestia

Emuca

Etikids

Lego Mejor ficha de producto (nueva): Allzone

Casa del Libro

Clicars

Farma2Go

Freshly Cosmetics Mejor eCommerce B2B (nueva): Arcon Foods

Cosentino

Garcia de Pou

Leica Geosystems

Logiscenter Mejor eCommerce sostenible: Back Market

Bolsalea

Clotsy Brand

Ginqo

Washaby Mejor especialista digital (nueva): Beatriz del Rey (Head of ECommerce de Domino´s Pizza)

Gonzalo Fernández (Content and Performance Manager de Sotysolar)

Ismael García (Chief Marketing Officer de Civitatis)

Jordi Ortega (Head of ECommerce de Port Aventura World)

Mateo Soto (Social Media Specialist de Cash Converters) Directivo/a del año: Chen Yue (Head of Global Digital Marketing and ECommerce de Phergal Laboratorios)

David Martín (CEO de Tradeinn)

Eloy Mariaud (Director eCommerce de Casa del Libro)

Jorge Peláez (CEO de Farma2go)

Mireia Trepat (Co CEO de Freshly Cosmetics) Ahora co-CEO, antes Co-founder y CMO de la misma Mejor nuevo eCommerce: Ceramic Connection

Clotsy Brand

Galileo Farma

Ivanros Cerámicas

Jata Mejor challenger eCommerce: Bookaris

E-lentillas

Food For Joe

Gioseppo

La Tienda Hero Mejor eCommerce 2023: Allzone

Freshly Cosmetics

Naturitas

Tradeinn

Vinoselección Sobre ECommerce Awards España

Los ECommerce Awards están organizados por la comunidad profesional del comercio y marketing digital Marketing4eCommerce, con la ayuda de Digital1to1 y con el apoyo institucional del ICEX. Por otro lado, como Gold Sponsors colaboran Vtex, la plataforma todo en uno para el comercio digital, y Webloyalty, la empresa que ayuda a crear una experiencia de compra más rentable tanto como para los clientes como para el negocio. Los Silver Sponsors son: la solución logística Celeritas, Omniwallet, el programa de fidelización omnicanal; la plataforma de pagos PayComet; Ctt Express, la empresa de paquetería urgente; Sequra, el método de pago aplazado; y Tidart, agencia de marketing digital orientada a los resultados, el rendimiento y la rentabilidad de campañas de paid media. Entre los Bronze Sponsors, se encuentran Fotografía eCommerce, la empresa que crea contenido visual para las marcas y Tradedoubler, la empresa global de marketing de resultados y tecnología.

Los ECommerce Awards son el referente de los premios dedicados a reconocer el talento y la innovación en el sector del comercio electrónico en España. Con una trayectoria de quince ediciones, estos premios destacan por su capacidad de adaptación a las tendencias del mercado y por ofrecer un escaparate único a los proyectos más disruptivos y relevantes del sector.

En la pasada edición de 2023, se presentaron más de 360 candidaturas, recibidas por parte de más de 175 empresas en 12 categorías distintas. Y en la ceremonia de entrega de premios, que contó con más de 100 asistentes presenciales y más de 500 personas conectadas por streaming, Clicars se consagró como "Mejor eCommerce 2023".