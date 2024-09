El packaging original y sostenible con las cajas de madera de Sincla

Uno de los valores más apreciados por los consumidores de todo tipo de productos es la originalidad. Esta cualidad no es una simple moda, sino que refleja la creatividad y el compromiso de las empresas con ofrecer a sus clientes unas experiencias únicas e inolvidables, incluso con los detalles más insospechados.

En ese sentido, el empaque juega un papel crucial, ya que este no solo protege el contenido en su interior, sino que también representa la carta de presentación del producto. Por lo tanto, el packaging original permite que el consumidor disfrute de una experiencia completa desde el mismo momento en que recibe el pedido.

En este contexto, una de las empresas que se dedican a la elaboración de envases cargados de estilo y sofisticación es Sincla. Esta compañía especializada en cajas de madera personalizadas para e-commerce, eventos y decoración, nació formalmente en el año 2016 luego de patentar una caja desmontable.

Cajas de madera con un sistema de montaje único El principal factor que distingue a Sincla de la competencia es que ofrece soluciones de embalaje, con un sistema de montaje único y apto para diferentes necesidades. La empresa crea cajas de madera premium con materias primas que provienen de árboles cultivados. Por esta razón, es que cuenta con el certificado Grow que demuestra su compromiso con el packaging sostenible.

En la misma línea, lo más llamativo y práctico de estas soluciones de packaging original es que el sistema por torsión patentado no requiere del uso de grapas, adhesivos ni clavos. Las cajas disponen de un sistema de ensamblaje exclusivo, basado en el empalme de la madera en combinación con esquineras realizadas con plástico reciclado.

Por otra parte, los empaques de Sincla destacan por la variedad de ideas, ya que existen modelos ajustados a diferentes medidas y formas. Algunos de los productos más solicitados de la fábrica incluyen cajas de madera, con tapa o sin ella, para joyería, productos gourmet, frutas, cestas navideñas y botellas.

Empaques 100 % personalizados Con el objetivo de ofrecer a sus clientes ideas de packaging originales, únicas e irrepetibles, Sincla se especializa en la personalización de las cajas de madera. Por lo tanto, las marcas no solo pueden elegir entre una variedad de formas y tamaños, sino que también pueden solicitar cajas con dimensiones configuradas a medida y la incorporación de serigrafía.

En este marco, la empresa explica que las marcas contratantes pueden incluir en sus pedidos que su nombre o logo aparezca en los recipientes. En función de los gustos de la compañía contratante, se puede emplear la tecnología láser o la impresión a color.

Por último, cabe resaltar que las ideas de packaging original de Sincla no solo son vistosas y elegantes, sino que también ofrecen al cliente la ventaja de que reciben las cajas desarmadas. De esta manera, pueden ahorrar espacio de almacenaje, reducir costes de transporte y ensamblar los envases en proporción con el nivel de ventas.