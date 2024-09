Un nuevo estándar para la compatibilidad electromagnética; La promesa de la Tecnología SPIRO®

Todo el mundo está rodeado de campos electromagnéticos (EMFs) de dispositivos como teléfonos móviles, routers Wi-Fi y otros equipos electrónicos. Aunque estas tecnologías han mejorado significativamente las vidas, también traen una amenaza invisible: la contaminación electromagnética, o electrosmog (5G, WiFi, Bluetooth). A medida que aumentan las preocupaciones sobre los impactos en la salud de la exposición a EMFs, el proyecto científico de NOXTAK® desarrolla un nuevo enfoque para abordar esta contaminación invisible que afecta el funcionamiento adecuado de los dispositivos electrónicos, los humanos y la naturaleza. La tecnología de filtrado SPIRO® surge como una solución perfecta, capaz de neutralizar los efectos nocivos sin alterar el funcionamiento de la electrónica.

Entendiendo la contaminación electromagnética La contaminación por Campos Electromagnéticos (EMF) se refiere a los efectos nocivos causados por la exposición excesiva a los EMFs no nativos provenientes de las telecomunicaciones y el uso de corrientes eléctricas. Los estudios han vinculado la exposición prolongada a altos niveles de electrosmog (4G / 5G, WiFi) con varios problemas de salud relacionados con el estrés oxidativo, incluidos trastornos del sueño, deterioro cognitivo y potenciales riesgos cardiovasculares. Reconociendo la necesidad de soluciones efectivas, NOXTAK® ha liderado la investigación científica y ha desarrollado la Tecnología SPIRO® para mitigar estos riesgos.

La ciencia detrás de la Tecnología SPIRO® La tecnología patentada SPIRO® (Organizador del Spin de la Radiación), desarrollada por NOXTAK®, ofrece un enfoque innovador para neutralizar las perturbaciones cuánticas. Utilizando las propiedades únicas de nanopartículas de oro y otros metales, SPIRO® actúa como un filtro pasivo, neutralizando la interferencia de EMFs y restaurando la polarización natural. A diferencia de los métodos tradicionales que bloquean la radiación, SPIRO® filtra las perturbaciones, haciendo que los EMFs no nativos sean compatibles con los sistemas biológicos.

La base de SPIRO® radica en el nanomagnetismo, un campo de la nanotecnología que examina las propiedades magnéticas de los materiales a escala nanométrica. En 2012, los científicos descubrieron que las nanopartículas de oro exhiben un magnetismo fuerte a escala nanométrica, contrario a la creencia anterior de que el oro no era magnético. NOXTAK® aprovechó este descubrimiento para crear SPIRO®, que reorganiza la polarización de los spins cuánticos de la radiación electromagnética, resultando en un entorno equilibrado y amigable para la salud.

Beneficios de la Tecnología SPIRO® Bienestar Mejorado: La Tecnología SPIRO® reduce el estrés oxidativo, una condición vinculada a numerosos problemas de salud, incluidos el envejecimiento prematuro y las enfermedades cardiovasculares. Los usuarios suelen experimentar mejoras en la calidad del sueño, la concentración y el bienestar mental general poco después de usar los productos SPIRO®.

Mejora de la salud cardíaca: La exposición a EMFs puede afectar negativamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), un indicador crucial de la salud cardiovascular. SPIRO® ayuda a mantener o mejorar la HRV, apoyando una mejor respuesta al estrés y reduciendo el riesgo de eventos cardíacos. También ayuda a equilibrar el sistema nervioso autónomo, reduciendo la probabilidad de arritmias.

Alivio para la hipersensibilidad electromagnética (EHS): Para aquellos que sufren de EHS, SPIRO® ofrece un alivio significativo. Las personas con EHS experimentan reacciones adversas a los EMFs, como dolores de cabeza, alteraciones del sistema nervioso, fatiga e insomnio. SPIRO® proporciona una protección efectiva, aliviando estos síntomas y mejorando la calidad de vida.

Espacios de vida más limpios: Los productos SPIRO® transforman los entornos contaminados por EMFs en espacios limpios y amigables para los humanos. Al filtrar EMFs en varias frecuencias, estos productos crean condiciones de vida y trabajo más seguras y armoniosas.

Aplicaciones y estudios de caso La Tecnología SPIRO® es versátil y se integra fácilmente en varios aspectos de la vida diaria. Algunos de los productos principalmente recomendados:

SPIRO® CardX y Square X: Soluciones portátiles que proporcionan protección continua y directa, ideales para personas en movimiento.

STROOM MASTER®: Un filtro de electricidad sucia que elimina armónicos y transitorios en la red eléctrica, asegurando energía limpia y estable para hogares y oficinas.

SPIRO® DISC PRO y ULTRA: Estos discos ofrecen una protección robusta en áreas de alta exposición, como cerca de estaciones base 5G.

Los estudios de caso demuestran respuestas biológicas significativas al usar productos SPIRO®, subrayando su efectividad en la reducción de perturbaciones electromagnéticas. Los usuarios informan mejoras en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, mejor sueño y niveles reducidos de ansiedad.

Compromiso con la investigación y el desarrollo NOXTAK® se dedica a avanzar en la investigación sobre la seguridad electromagnética. La empresa explora continuamente nuevas aplicaciones de la Tecnología SPIRO® para abordar los desafíos emergentes de la tecnología moderna. Al mantenerse a la vanguardia de la innovación, NOXTAK® asegura que sus productos sean efectivos y relevantes.

Conclusión La Tecnología SPIRO® representa un avance en la capacidad para coexistir con la tecnología moderna sin comprometer nuestra salud. Al filtrar los campos electromagnéticos y mitigar los efectos adversos de la exposición a EMFs, los productos SPIRO® ofrecen una solución práctica y efectiva para mejorar el bienestar en la era digital.