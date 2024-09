La necesidad de la implantación de tecnología SIG de código libre en empresas e instituciones

En un entorno donde la gestión del territorio, planificación ambiental, arquitectura e ingenierías demandan herramientas más precisas y eficaces, la tecnología SIG (Sistemas de Información Geográfica) de código libre se presentan como soluciones interesantes y muy accesibles para todo tipo de usuarios y usuarias.

En este contexto, en este artículo se ofrecerá una perspectiva integral de estas tecnologías contando con el apoyo de Geoinnova, reconocida como una de las empresas líderes en España en formación SIG especializada en código abierto. Se abarcará también los diferentes perfiles profesionales de especialistas del sector geoespacial interesados en profundizar en el uso de estas herramientas y de optimizar sus flujos de trabajo en diversos campos, como la teledetección o la programación SIG.

El valor de la tecnología SIG de código libre Actualmente, la implementación de tecnologías SIG, especialmente QGIS, proporciona diversas oportunidades a profesionales, empresas y administraciones públicas, al ofrecer una plataforma SIG de código libre que permite trabajar con datos geoespaciales de forma eficiente y utilizar herramientas avanzadas para el análisis, visualización y gestión de datos. Al respecto Luis Quesada, Director de Geoinnova, comenta unas pistas sobre las diferentes oportunidades que puede ofrecer el uso de tecnologías abiertas, y además, enfatiza en la flexibilidad y capacidad de innovación que estos recursos innovadores proporcionan a los profesionales, facilitando su adaptación a un entorno laboral en constantes cambios.

¿Cuáles son los principales valores aportados por las tecnologías SIG abiertas?

Las tecnologías SIG de código libre, como por ejemplo QGIS, presentan varias ventajas significativas. En primer lugar, al no tener costos de licencia, estas herramientas pueden reducir considerablemente los gastos en software GIS en comparación con las alternativas comerciales. Además, suelen contar con una extensa comunidad de desarrolladores y usuarios que contribuyen al desarrollo continuo del software, ofreciendo soporte y creando complementos (plugins) que amplían sus funcionalidades. Gracias a su naturaleza de código abierto, los usuarios pueden personalizar y adaptar estas tecnologías a sus necesidades específicas, incluyendo la creación de scripts y complementos personalizados. Por último, estas herramientas suelen integrarse bien con otras herramientas similares y librerías GIS como GRASS, SAGA y GDAL/OGR, lo que permite realizar análisis espaciales complejos tanto con datos vectoriales como raster.

¿Qué oportunidades ofrecen al usuario normal?

Las tecnologías SIG de código abierto ofrecen numerosas oportunidades para el usuario normal. En primer lugar, permiten la automatización de tareas GIS mediante scripting, lo que optimiza los flujos de trabajo y reduce el tiempo dedicado a tareas repetitivas. Además, al ser gratuitas y de código abierto, estas tecnologías hacen que las herramientas GIS sean accesibles para una mayor cantidad de usuarios, incluyendo pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro y entidades educativas. La naturaleza abierta de estas tecnologías también fomenta la innovación y la colaboración entre usuarios y desarrolladores, permitiendo la creación de nuevas herramientas y soluciones que benefician a toda la comunidad. Por último, y como ejemplo concreto de una de sus funcionalidades, estas herramientas ya ofrecen múltiples opciones para publicar mapas y datos en línea, facilitando la compartición de información geoespacial con un público más amplio.

¿Y qué beneficios aporta el uso en empresas y administraciones públicas?

No son muy diferentes a las comentadas anteriormente, ya que van en la misma línea. Para las empresas y administraciones es evidente que la reducción de costos es una ventaja significativa, ya que estas herramientas no requieren licencias costosas ni pagos por actualizaciones, lo que permite un ahorro considerable en el presupuesto destinado a software SIG. Al ser gratuitas, están disponibles para una mayor cantidad de usuarios, incluyendo pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. También facilitan el acceso a herramientas avanzadas para estudiantes y profesionales en formación, promoviendo una mayor difusión del conocimiento y habilidades en SIG.

Además, la flexibilidad y personalización que ofrecen las soluciones de código libre son inigualables. Las organizaciones pueden adaptar y modificar el software para satisfacer sus necesidades específicas, integrándolo fácilmente con otros sistemas y tecnologías existentes. Esta capacidad de personalización asegura que el software se ajuste perfectamente a los flujos de trabajo particulares de cada entidad.

La innovación y colaboración también son otros aspectos destacados. Las comunidades activas que rodean a las tecnologías de código libre contribuyen al desarrollo continuo del software, ofreciendo soporte y creando nuevas funcionalidades. Esta colaboración abierta entre diferentes organizaciones y desarrolladores fomenta innovaciones más rápidas y efectivas, beneficiando a todos los usuarios.

Finalmente, no hay que olvidarse de algo fundamental para las empresas y las administraciones y es que en términos de seguridad y transparencia, el código abierto permite una revisión constante por parte del usuario y de la comunidad, lo que aumenta la transparencia y facilita la identificación y corrección de vulnerabilidades. Además, las organizaciones no están atadas a un único proveedor, lo que reduce el riesgo de dependencia y les otorga mayor autonomía en la gestión de sus sistemas, evitando con ello ser cautivos de estas tecnologías privadas y de sus criterios empresariales.

¿Cómo abordar entonces un cambio a estas tecnologías y dónde y cómo formarnos? Abordar un cambio a tecnologías SIG de código libre como QGIS requiere una planificación cuidadosa y una estrategia bien definida. Primero, es fundamental realizar una evaluación exhaustiva de las necesidades y requisitos específicos de la organización. Esto incluye identificar las funcionalidades esenciales que necesitas y comparar cómo las herramientas de código libre pueden satisfacer estas necesidades en comparación con las soluciones actuales.

Si tras esta evaluación inicial se confirma la viabilidad del cambio asumiendo los costes iniciales y la crisis en la que se va a poner el sistema de flujo de trabajo, se entra en la fase de la capacitación y formación del personal. Un aspecto fundamental en aras de minimizar el impacto de la crisis y lograr que la transición se suavice En este contexto, los cursos de QGIS que ofrece Geoinnova destacan como una excelente opción para aquellos especialistas que desean adquirir o actualizar sus conocimientos, permitiendo a los profesionales adquirir las habilidades necesarias para personalizar y adaptar las herramientas del software a necesidades específicas. Estas formaciones se llevan a cabo de la mano de profesionales expertos en el sector, garantizando una enseñanza actualizada y ajustada a las demandas actuales en la industria. Asimismo, los egresados de los cursos pueden acceder a la doble certificación oficial del Proyecto QGIS internacional. Desde la página web de la empresa especializada en consultoría y formación SIG es posible visualizar en detalle cada uno de los cursos de QGIS disponibles.

Una vez se ha formado al personal, se comienza el proceso de migración, poniendo énfasis en la gestión de la calidad del dato y de los procesos. Esto normalmente suele llevarse a cabo con la ayuda de profesionales de este sector. Geoinnova por ejemplo ofrece este tipo de servicios, ayudando a empresas y administraciones a liberarse de las cargas que las tecnologías privadas producen sobre su operatividad.

Y para acabar este artículo, destacar también, que hoy en día en España, son múltiples las comunidades activar que promueven el uso de tecnología SIG de código libre, tal es el caso por ejemplo de la Asociación QGIS España, como también los distintos eventos nacionales e internacionales que se llevan a cabo alrededor de este tipo de tecnologías, como las Jornadas SIG Libre de Girona o la Geocamp promovida por el grupo español Geoinquietos.