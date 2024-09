ESPS del Grupo Get se alía con Doctrina Qualitas y da el salto al ámbito universitario

ESPS del Grupo Get, ofrece a sus alumnos acceso a diplomas universitarios de Estados Unidos y México a través del Certificado Universitario Internacional implantado por Doctrina Qualitas Grupo GET (Grupo Empresas Taboexa) es una organización educativa con diversas marcas, todas ellas de máxima relevancia en campos profesionales como el ámbito sociosanitario, imagen y salud, servicios asistenciales y terapias naturales y medicina alternativa.; Escuela Europea Parasanitaria ESPS, ESPS International School, EIO Escuela Internacional de Osteopatía y IEME (Instituto de Enseñanza Médico Estética). Su base se encuentra en Galicia.

Como centro altamente desarrollado, ha sabido dar la importancia que se merece a la selección de sus programas, disfrutando de un nivel de capacitación de Excelencia en todos ellos. Los programas son propios, con una metodología y nivel de especialización, adaptada a los nuevos requisitos del sector profesional al que están orientados. Por todo ello, Grupo GET ha obtenido el ansiado EQS (Education Quality System) otorgado por DQ Certificaciones, perteneciente al Grupo Doctrina Qualitas.

Tras haber recibido el Sello EQS, Grupo GET ha suscrito un ambicioso convenio académico con la Agencia Universitaria DQ (también perteneciente al Grupo Doctrina Qualitas), que, garantizará a sus alumnos la obtención del soporte académico más valorado a nivel internacional por la empresa privada y las instituciones educativas superiores; el Certificado Universitario Internacional DQ.

Con este aval académico, todos sus alumnos disponen de acceso a convalidación directa de las formaciones certificadas por DQ para acceder a diploma universitario otorgado por cualquiera de las universidades asociadas al Grupo Doctrina Qualitas y al Círculo de Universidades Hispanoamericanas Universidad Alfonso III el Magno (UAIII); Universidad CLEA y Universidad de las Naciones de México y Sabal University de Florida (EE.UU.).

Don Alejandro Truébano, CEO del Grupo Doctrina Qualitas, ha dejado claro que; "Con estas condiciones incomparables a la hora de favorecer el crecimiento académico, el desarrollo curricular y el acceso a un empleo para sus alumnos, podemos establecer a Grupo GET como un referente en la calidad educativa de España".

Poder disponer de un diploma universitario es básico para enriquecer un curriculum, poder demostrar la especialización profesional, poder aumentar los ingresos económicos con un mayor sueldo y, para que el desarrollo personal y académico tenga nuevos objetivos y un nivel superior. Ahora, todos los alumnos dependientes ESPS y Grupo GET, tendrán esta alternativa y disfrutarán de tres universidades de reconocido prestigio. Las formaciones cursadas podrán tener diploma universitario, doble e incluso triple titulación. Una ventaja diferencial sobre los alumnos de otros centros de formación equivalentes que sitúa a los alumnos de ESPS y Grupo GET en un nivel académico exclusivo.

Del mismo modo, ESPS y Grupo GET disponen de la posibilidad de dotar a los alumnos de diversas mejoras para el acceso al mercado laboral; supervisión de CV, orientación educativa, acreditación de "Soft Skills" y todo lo necesario para acceder a un perfil laboral de excelencia. También podrán ayudar a sus alumnos interesados en establecerse legalmente en EE.UU. a trabajar o estudiar, dotándoles de la Acreditación de las Credenciales Académicas por vías Formales con informe de la acreditadora oficial para EE. UU. denominada NACES, gestionado a través de Innova Educational Services. Una vía de oficializar estudios en Estados Unidos.