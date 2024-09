Kalam conmemora el 5º Aniversario del Simposio Científico Internacional sobre Seguridad en el Patrimonio

Este año, Kalam celebra el quinto aniversario del Simposio Científico Internacional sobre Seguridad en el Patrimonio, un evento que tuvo lugar en mayo de 2019 y que continúa siendo un referente en el debate sobre la protección y seguridad de los bienes culturales. El simposio reunió a expertos de todo el mundo para abordar los desafíos específicos que enfrenta el patrimonio cultural en términos de seguridad, tanto para los bienes como para los visitantes A lo largo de estos cinco años, los temas y debates surgidos en el simposio han mantenido su relevancia, especialmente en un contexto global donde la protección, conservación y restauración del patrimonio arquitectónico sigue siendo un desafío crítico. El evento no solo permitió un intercambio de ideas entre académicos, profesionales e instituciones, sino que también dejó un legado tangible: la "Declaración del Círculo", un documento que establece criterios fundamentales para la actuación en el patrimonio cultural, con el objetivo de reducir los riesgos asociados tanto a las personas como a los bienes patrimoniales.

El simposio de 2019 fue pionero al plantear una visión integral de la seguridad en el patrimonio, abordando cuestiones que van más allá de las normativas tradicionales aplicadas a edificios y espacios públicos. Se puso de relieve la importancia de compaginar la protección de los valores históricos y culturales con la seguridad de los visitantes, considerando los riesgos específicos asociados al uso turístico y cultural de estos sitios. Estos incluyen, entre otros, la falta de familiarización de los visitantes con el entorno, el acceso a áreas normalmente restringidas y la necesidad de gestionar grandes aforos en eventos temporales.

Desde la celebración del simposio, los resultados obtenidos, incluyendo el libro de actas y los múltiples análisis y propuestas presentados, han seguido influyendo en el campo de la conservación y seguridad del patrimonio. La "Declaración del Círculo", en particular, ha sido adoptada y promovida por diversas instituciones y profesionales del sector, contribuyendo a una mayor conciencia y acción en torno a la seguridad en los sitios patrimoniales.

El quinto aniversario de este simposio es una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados desde entonces y para recordar la vigencia de los temas tratados. Kalam, con su dilatada experiencia en la restauración y conservación de monumentos y sitios del Patrimonio Mundial, sigue comprometida con la difusión de estos principios y con la promoción de un enfoque multidisciplinar e internacional para abordar los desafíos actuales en la seguridad del patrimonio.

A lo largo de estos cinco años, el impacto del simposio ha sido evidente, con un creciente interés y participación de la comunidad global en temas de seguridad patrimonial. La colaboración de Kalam con organismos internacionales como ICOMOS, DOCOMOMO, y la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), entre otros, que participaron en el Simposio, ha reforzado la importancia de estos debates y la necesidad de continuar desarrollando estrategias efectivas para la protección del patrimonio cultural en todo el mundo.

Con la conmemoración de este aniversario, Kalam reafirma su compromiso con la seguridad en el patrimonio y la preservación de los valores culturales, destacando la importancia de seguir construyendo sobre el conocimiento y las reflexiones generadas en el simposio de 2019. Este hito no solo celebra el éxito de un evento único, sino que también subraya la necesidad continua de debatir y actuar para proteger el patrimonio común.