RoigSat promueve la eficiencia energética en otoño con sus soluciones de calderas de última generación

Girona, 3 de septiembre de 2024 – Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, RoigSat, líder en soluciones de climatización y calefacción, lanza una campaña de concienciación sobre la importancia de la eficiencia energética en los hogares. A medida que el verano llega a su fin y las familias de Girona comienzan a prepararse para los meses más fríos, la empresa destaca la relevancia de contar con sistemas de calefacción eficientes, que no solo aseguren el confort, sino que también contribuyan a la reducción de costos energéticos.

Preparando los hogares para el otoño El otoño es la época ideal para revisar y optimizar los sistemas de calefacción. RoigSat recomienda a los propietarios de viviendas en Girona realizar un mantenimiento preventivo de sus calderas para garantizar un rendimiento óptimo durante todo el invierno. El mantenimiento adecuado de las calderas no solo previene averías costosas, sino que también mejora la eficiencia energética, reduciendo el consumo de combustible y, por ende, las emisiones de carbono.

Soluciones sostenibles para un confort eficiente RoigSat recomienda el uso de calderas de última generación diseñadas para maximizar la eficiencia energética. Estas calderas modernas están equipadas con tecnologías avanzadas que permiten un control preciso de la temperatura, adaptándose a las necesidades específicas de cada hogar. Además, la empresa proporciona asesoramiento personalizado para ayudar a los clientes a seleccionar la solución que mejor se adapte a la vivienda y estilo de vida, optimizando así el consumo energético.

Beneficios económicos y ambientales Invertir en una caldera eficiente no solo mejora el confort en el hogar, sino que también tiene beneficios económicos y ambientales. Según estudios recientes, un sistema de calefacción eficiente puede reducir el consumo energético en hasta un 30%, lo que se traduce en ahorros significativos en las facturas de energía durante los meses más fríos. Asimismo, la reducción en el uso de combustibles fósiles contribuye a disminuir la huella de carbono, apoyando así los objetivos locales y globales de sostenibilidad.

Sobre RoigSat

RoigSat es una empresa líder en el sector de climatización y calefacción, con sedes Barcelona y Girona, y más de 45 años de experiencia en el sector, está comprometida con ofrecer soluciones que combinan confort y eficiencia energética. RoigSat se dedica a ayudar a los hogares a prepararse para los desafíos estacionales, garantizando un ambiente cálido y acogedor durante todo el invierno.

Contacto

Ficha de Googel de RoigSat Girona

www.roigsat.com/

Carrer del Castell de Solterra, 8, 17003 Girona