Cómo proteger los ojos del sol con estilo

Proteger los ojos del sol debería ser una prioridad para todas las personas, independientemente de la edad.

Según el Colegio Nacional de Ópticos Optometristas:

"Siempre hay que utilizar gafas de protección solar de calidad que filtren las radiaciones nocivas, además hay que tener mucha precaución con las exposiciones prolongadas al sol, sobre todo niños, jóvenes menores de dieciséis años, deportistas y personas mayores"

La radiación solar es uno de los factores más importantes a considerar para tener una buena salud visual, hay que tener en cuenta que los ojos están en constante contacto con esta energía, que puede tener efectos perjudiciales si no se les brinda la protección adecuada.

La exposición a los rayos UV puede causar diversas enfermedades visuales, afectando la visión y la salud de los ojos.

El uso de gafas de sol adecuadas debe estar entre los hábitos de cuidado desde la infancia para reducir riesgos futuros.

Efectos acumulativos e irreversibles Los efectos de la exposición a la radiación UV en los ojos no son inmediatos, sino que se acumulan a lo largo del tiempo. Esta acumulación puede llevar a resultados severos e irreversibles.

Se estima que alrededor del 80% la exposición UV ocurre antes de los 18 años. Esto resalta la importancia de instaurar hábitos de protección solar en los ojos desde una edad temprana.

Los daños oculares provocados por la radiación solar pueden manifestarse en forma de cataratas, degeneración macular y otras afecciones con el tiempo.

El daño UV se considera irreversible. Por lo tanto, una vez que estas condiciones se desarrollan, el tratamiento puede no ser suficiente para restaurar la visión normal.

Es recomendable que las gafas de sol incorporen lentes CR39, y que refuercen su protección con una capa interna de antirreflejante, además de cumplir todas las directivas y normativas de la Unión Europea, de esta manera aseguran la máxima protección, como estas gafas de sol, que cumplen con lo anteriormente expuesto para que los ojos estén protegidos con estilo.

Tendencias en gafas de sol para los más jóvenes Las tendencias en gafas de sol para jóvenes están marcadas por una combinación de estilo y tecnología. Los jóvenes buscan diseños que no solo reflejen su personalidad, sino que también sean funcionales y están en tendencia.

Formas Retro con un giro moderno: las gafas de sol inspiradas en las décadas de los 70 y 90 están en auge. Estas formas clásicas se reinventan con combinaciones de materiales inusuales.

Gafas de Colores: una tendencia fuerte es la de gafas de colores llamativos. Estos tonos no solo añaden un toque divertido al look, sino que también permiten a los jóvenes expresarse de manera audaz y distintiva.

Monturas Transparentes: las gafas de sol con monturas transparentes, en colores como el cristal, ámbar o azul, están ganando terreno. Estas monturas ofrecen un aspecto limpio y minimalista que complementa cualquier estilo, haciendo que las gafas sean un accesorio versátil.

Tendencia Oversize: las gafas de sol de gran tamaño siguen siendo una elección popular. Este estilo no solo ofrece una mayor protección contra los rayos UV, sino que también crea un look llamativo y elegante.