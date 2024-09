​¿Están los negocios españoles preparados para el "boom" de ventas en la vuelta al cole?

Comienza la preparación de la vuelta al cole para las familias españolas, pero también para los negocios físicos y, cada vez más, para los e-commerce. Esta campaña es un gran momento en el calendario de los negocios, ya que involucra a una gran parte de la población escolar, desde guarderías hasta estudiantes universitarios y educadores; e impacta a múltiples sectores dentro del comercio.

Según los datos recopilados por un estudio de la OCU, para este curso escolar las familias españolas gastarán de media unos 2.588 euros por hijo, un 13% más por familia que el curso pasado. Este considerable desembolso que supone la vuelta al cole, es -entre otros- uno de los motivos del crecimiento de compras online durante la campaña de vuelta al cole. Así, los e-commerce se han convertido en un aliado de los compradores al ofrecer un mayor volumen de promociones y ofertas, así como facilidades de entrega y devolución.

En España, las clases comienzan a principios de septiembre, cuando se registra el pico más importante de estas ventas. Por tanto, es recomendable para los e-commerce preparar con antelación los productos y estrategias que se utilizarán durante esta campaña. Para ello, Redegal, compañía full digital de alcance global, ha recopilado una serie de recomendaciones para que los negocios afronten “La Vuelta al Cole” de la mejor manera posible:

Conoce lo que necesita cada cliente

La campaña de la vuelta al cole se caracteriza por su amplio target, ya que se necesita material escolar a todos los niveles educativos. A la hora de promocionar y destacar los productos, es importante tener en cuenta esta diferenciación por curso y edad, que también se verá reflejada en los gustos de los compradores, por lo que estar al tanto de las tendencias de los más jóvenes resultará ventajoso.

Otro de los puntos a tener en cuenta de cara a esta campaña, es el gran desembolso que supone para las familias. Por ello, una oferta atractiva con rebajas forma parte del éxito. Además, puedes utilizar diferentes promociones, según se adapten a tu negocio: descuentos, envíos gratuitos, segundas unidades a mitad de precio, ventas flash…

Email marketing

El email marketing es uno de los primeros canales recomendados a utilizar, ya que permite impactar a una base de clientes que ya nos conocen. En este canal se recomienda trabajar tanto con newsletters específicas como flujos automatizados, que acompañen al cliente a lo largo de su proceso de compra, desde la inspiración hasta la post-venta.

Existen dos puntos clave dentro de las campañas de email: la segmentación, es decir, dividir la base de datos según el curso escolar, intereses, o compradores nuevos vs recurrentes, para conseguir una mayor tasa de conversión en los envíos; y la personalización, que permite enviar recomendaciones de productos a los usuarios basadas en su historial de compras o en su comportamiento dentro del site.

Redes sociales

Si además la estrategia contempla llegar a grandes audiencias, es imprescindible la presencia del negocio en redes sociales. Es importante crear contenido visual en todos los formatos -tanto post como video, pero también son interesantes las colaboraciones con influencers educativos o familiares para llegar a un público más amplio. Además, la campaña de vuelta al cole se caracteriza por una larga lista de la compra, así que la posibilidad de conseguir alguno de estos productos a través de concursos y sorteos no pasará desapercibida entre la audiencia.

No se puede pasar por alto las nuevas plataformas en auge como TikTok. Adaptar tu contenido a esta red social, con videos cortos y dinámicos que comuniquen de forma clara y amena tus productos y promociones. Puedes unirte a la tendencia del live shopping que, además de aumentar el tráfico, genera una mayor fuente de ingresos, mejora la experiencia del cliente y fomenta el sentimiento de pertenencia en comunidad

Alíate con las nuevas tecnologías

Junto a las nuevas tendencias en redes sociales y estrategias de marketing en TikTok, las innovaciones tecnológicas suponen también un punto importante a tener en cuenta de cara a la preparación de los e-commerce para la campaña de la vuelta al cole, especialmente la Inteligencia Artificial.

Existen diferentes herramientas potenciadas por IA, ideales para fortalecer los negocios e-commerce. Uno de estos casos de uso son los Chatbots, que automatizan la asistencia virtual y mejora los tiempos de respuesta y recopilación de datos de los clientes. Sin embargo, la IA también puede ayudar a conocer el comportamiento y las preferencias de nuestros usuarios y ofrecerles recomendaciones o servicios personalizados.

“La vuelta al cole se ha convertido en una campaña clave para numerosos negocios en el calendario comercial español. Por eso, antes de iniciar cualquier acción comunicativa, es fundamental establecer las bases de la estrategia de tu negocio con una comunicación 360. Las acciones que decidamos utilizar en nuestro ecommerce nos permitirán asegurar la efectividad de nuestras comunicaciones, y alcanzar los objetivos establecidos para esta y cualquier otra campaña”, recomienda Ana Alfonsín Fernández, especialista en Analítica Digital y Marketing Automation en Redegal.