Descubrir lo nuevo de Editorial el Pirata; ¡El Bestseller de la Reina del Thriller Juvenil que ha vendido más de 1.000.000 de copias!

En el emocionante panorama de la literatura juvenil, una nueva colección ha emergido para cautivar a los jóvenes lectores: "La Mar Salada". Esta iniciativa promete transportar a los adolescentes a través de historias llenas de amor, intriga y misterio.

"La Mar Salada" ofrece una selección cuidadosamente curada de títulos que invitan a sumergirse en aventuras vibrantes. Dirigida a lectores a partir de los 13 años, la colección aborda temas relevantes como la identidad, las relaciones interpersonales, los desafíos sociales, el descubrimiento personal y el crecimiento emocional. Con un estilo accesible y atractivo, estas tramas están diseñadas para capturar el interés de los jóvenes, abarcando géneros como la narrativa, la fantasía, la ciencia ficción y los primeros amores.

Empiezan la colección con "Chica Desaparecida" de Sophie McKenzie. Este thriller juvenil plantea la intrigante pregunta: ¿Y si todo lo que se pensaba que se sabía sobre la vida fuera una mentira? Elogiado por The Independent y The Guardian, este libro promete mantener a los lectores atrapados.

El otro título es "Adonde te lleve el ritmo", una novela romántica blanca inspirada en "Persuasión" de Jane Austen. Descrita por Kirkus Reviews como "una historia de amor con ritmos clásicos y un ritmo único", y por Jasmine Guillory como "un debut encantador", esta obra explora el primer amor y las segundas oportunidades.

Esta colección no solo busca entretener, sino también ofrecer reflexiones significativas que promuevan el desarrollo intelectual y emocional de los jóvenes. Con libros que abordan temas profundos de manera envolvente, esta colección se posiciona como una de las más prometedoras en la literatura juvenil actual.

Las historias llevarán a los lectores a lugares que solo la imaginación puede alcanzar. Descubrir el mundo de la lectura juvenil con esta emocionante colección.