Se abre la convocatoria para optar a los Architecture Madrid Awards (AMA) que se celebrarán el 30 de octubre en el COAM

Sara Folch, César Vidal, Eva Cuesta, Javier Pioz y José Antonio Granero se incorporan al jurado que será presidido por Paloma Sobrini.

El plazo para presentar propuestas finaliza el 15 de octubre a las 23:59 horas.

El próximo 30 de octubre Madrid se convertirá en la capital mundial de la arquitectura gracias a la celebración de los Architecture Madrid Awards (AMA). El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) albergará la primera edición de estos galardones promovidos por CEIDA (China Europe International Design Association) y Madrid Capital Mundial (MWCC) y la agencia SHAMELESS. Su objetivo es reconocer y destacar la labor excepcional de los profesionales en los campos de la arquitectura, el interiorismo y el diseño.

Como ya se anunció el pasado año, el jurado estará compuesto por un nutrido grupo de arquitectos de prestigio nacional e internacional. Así, a los ya anunciados Carlos Lamela, Tristán López-Chicheri, Carlos Rubio Carvajal, Lázaro Rosa-Violán y Paloma Sobrini, quien ejercerá como presidenta del mismo, se unirán Sara Folch, César Vidal, Eva Cuesta, Javier Pioz y José Antonio Granero. Un conjunto de profesionales en el campo de la arquitectura sin precedentes, capaz de aunar el talento, rigor y la experiencia que una ocasión como esta merece.

Candidatura La convocatoria para postularse como candidato ya se encuentra disponible en la web oficial de los AMA, donde también se hallan las bases de concurso estipuladas por la organización. En ellas, quedan reflejados los diferentes requisitos que los proyectos presentados deben reunir en función de la modalidad a la que deseen optar.

Arquitectos, interioristas, decoradores, diseñadores, reformistas y paisajistas de cualquier nacionalidad podrán alistarse como participantes tanto individualmente, como en equipos, empresas o entidades, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La documentación debe enviarse a través de la web. El plazo de recepción concluye el 15 de octubre a las 23:59 horas.

Categorías y premios Las cinco categorías en las que se agruparán los más de 30 trofeos, diseñados por ECOcero, son: Arquitectura, Interiorismo, Producto, Personas y Marcas. Mencionar, que se aceptan trabajos realizados en cualquier parte del mundo y que un mismo participante podrá presentar tantas propuestas como se deseen.

Por cada categoría se otorgará un Gold Award y dos Silver Awards. Además, el jurado podrá conceder hasta cinco menciones especiales por cada una de ellas, reconociendo trabajos que destaquen entre los participantes.

Los proyectos premiados y aquellos que reciban menciones serán publicados en todos los canales de comunicación y publicaciones de CEIDA y MWCC.

Además, se hará entrega de un premio honorífico a un arquitecto consolidado, así como otros galardones dirigidos a diseñadores individuales y marcas o empresas, fomentando vías de diseño innovadoras con el fin de buscar la excelencia en la arquitectura.

Antecedentes El 28 de julio de 2023 tuvo lugar la presentación de los AMA. Allí, estuvieron presentes Zhao Kai, presidente de CEIDA Y David García Núñez, presidente de MWCC.

La primera de ellas, suma más de 500.000 estudios de arquitectura internacionales asociados y tiene por objetivo establecer una red de colaboración entre profesionales de la arquitectura y el diseño urbano de distintos países. Además, tiene como meta el homenajear aquellos proyectos consagrados y emergentes nacionales e internacionales que son dirigidos por estudios junior. Por otro lado, MWCC es una entidad promovida por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid que, a día de hoy, acumula más de 186 compañías públicas y privadas.

Desde los diferentes entes animan a estudios, arquitectos, empresas de productos, etc. a subir sus proyectos y no eludir una cita que, después de pasar por Milán, París, Los Ángeles o Pekín, llega a Madrid para quedarse, aspirando a convertirse en los Goya de la arquitectura. Para cualquier consulta, pueden dirigirse a info@ama-award.es.

Sobre CEIDA

China Europe International Design Association (CEIDA), es una organización internacional sin fines de lucro registrada en París (Francia). Se enfoca principalmente en diseñadores e instituciones de diseño en Europa y la región de Asia Pacífico. CEIDA crea un espacio interactivo para la industria del diseño global, los diseñadores, las instituciones de diseño, los medios de comunicación de la industria, las instituciones de diseño y los grupos sociales y las personas interesadas en la industria del diseño, proporcionando intercambios académicos de diseño internacional, foros de diseño internacional, eventos y exposiciones de diseño global, formación internacional e incubación de diseñadores, publicación y distribución de libros y revistas de diseño internacional, y organizaciones de actividad de la industria de diseño internacional Planificación, servicios de todos los medios internacionales, etc. Proporcionar servicios globales y profesionales para los miembros de la industria, con la visión del desarrollo global de la comunicación y la cooperación en la industria del diseño.

Sobre MWCC

Madrid Capital Mundial (MWCC) se trata de un proyecto que tuvo su origen en el año 2016 y que ha sido en 2020 cuando se ha materializado en forma de Asociación. Madrid es uno de los principales exponentes mundiales de ingeniería, construcción y arquitectura así como del desarrollo de proyectos de movilidad urbana. Busca el posicionamiento internacional de Madrid y España como referente mundial en el ámbito de la ingeniería, construcción y arquitectura. Persigue el liderazgo formativo de las Universidades y Escuelas de Negocio madrileñas y españolas, a través del posicionamiento de Madrid y España como un hub de innovación, sostenibilidad y responsabilidad para exponer a la sociedad nuevos modelos de ciudad.