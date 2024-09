Cuenta Lógica Visual, el programa de contabilidad sin cuotas mensuales que es económico, fiable y ligero

La organización de la contabilidad es una de las acciones más importantes dentro de una empresa. Si no existe un orden cuantitativo claro e informaciones precisas sobre la situación económica de una organización en cuanto a beneficios, ventas, pérdidas, activos y pasivos, se pueden tomar decisiones erróneas que repercuten en su normal crecimiento.

En este sentido, con el Programa Contabilidad sin cuotas mensuales en Excel *CLV* (Cuenta Lógica Visual), desarrollado por Soporte Lógico S.A. las compañías tienen una oportunidad inmejorable de contar con una herramienta sencilla, potente y flexible para gestionar todos sus datos contables y financieros.

Las principales cualidades del Programa Contabilidad sin cuotas *CLV* El Programa de Contabilidad en Excel *CLV* destaca por ser económico, portable, ligero, amigable y fiable. Esta herramienta creada por Soporte Lógico S.A. no requiere de instalación, sino que basta con tenerla en una carpeta o pendrive. Su estructura es sólida y otorga la facilidad de procesar contabilidades de centenares de miles de apuntes de forma rápida y sencilla. Además, no necesita de un mantenimiento y está libre de errores.

Se trata de una excelente alternativa para las empresas que necesitan soluciones de contabilidad y almacenamiento de datos confidenciales. Este programa contabilidad sin cuotas mensuales lleva tranquilidad a los directivos que necesitan una máxima protección de sus informes contables y financieros.

Otra de las cualidades a destacar de esta herramienta tecnológica es que permite trabajar directamente online desde la nube, ya que los libros de Excel con los datos contables se pueden importar y exportar a Google Sheets sin perder funcionalidad.

Si los números no están claros, la empresa pierde seriedad y profesionalismo Una empresa puede producir muy bien o tener excelentes niveles de impacto en las plataformas digitales, pero si los números no están claros la organización pierde seriedad y profesionalismo ante un mercado donde prevalecen los competidores que otorgan cada vez más importancia a las finanzas.

En definitiva, el Programa de Contabilidad en Excel *CLV* (Cuenta Lógica Visual) sin cuotas mensuales lo tiene todo para que las empresas puedan tener una excelente preparación en materia contable, siguiendo un proceso simple, ágil y sólido.