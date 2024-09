El Ranking Top Líderes premia a los cien referentes de la innovación internacional

El Ranking Top Líderes Innovadores es una iniciativa impulsada por la Red Business Market en colaboración con la Universidad Autónoma de Chile y con el patrocinio de la Cámara de Comercio de Sevilla que sirve para reconocer anualmente a las personas más innovadoras en el campo económico, educativo, emprendedor, inversor, social o cultural de toda Iberoamérica. El Ranking Top Líderes Innovadores ha reconocido con su galardón 2024 Institución innovadora global a la Alcaldía de Medellín y a Ruta N El Ranking Top Líderes Innovadores es una iniciativa impulsada por la Red Business Market que reconoce anualmente a través de diez categorías específicas que seleccionan a diez personas en toda iberoamerica a las personas que se han caracterizado por su contribución en el desarrollo innovador empresarial y emprendedor siendo estas las siguientes: Top10 Líderes Innovadores Latam, Top10 Líderes Educación, Top10 Líderes Transformadores empresariales, Top10 Líderes Directivos Transformadores, Top10 Líderes del Ecosistema Startup, Top10 Líderes Comunicadores, Top10 Líderes Trasnformadores Sociales, Top10 Líderes Inversores, Top10 Líderes Innovadores Sociales y Culturales y Top10 Profesionales.

El Ranking impulsa además de la visibilidad del talento innovador la generación de conexiones entre los líderes internacionales de habla hispana para la generación de sinergias y creación de procesos de cooperación para la implementación de acciones transformadoras, innovadoras y de impacto económico en los territorios. El jurado de los premios ha valorado la trayectoria y el compromiso en los procesos de impacto real y de cambio que las personas ganadoras del presente galardón han implementado a lo largo de su actividad, siendo el Ranking Paritario entre hombres y mujeres dentro del compromiso con la igualdad del mismo.

En su categoría 2024 el jurado por unanimidad ha premiado a la Alcalía de Medellín y a Ruta N como instituciones de referencia global en su estrategia de impulso al ecosistema startup e innovador, posicionando a la ciudad como un espacio de crecimiento óptimo para la conectividad del liderazgo global inversor y emprendedor.

Top 10 Líderes Innovadores Latam

En la categoría Top10 Líderes Innovadores Latam han sido galardonados con este premio: Teodoro Ribera, Rector de la Universidad Autónoma de Chile, Greyla Álvarez, CEO de Benchlab, Yohania de Armas, Directora General Conecta Iberoamérica, Laura Suárez, CEO TalentHub y Presidenta de Jaguars Startups, María Belén Mende, Vicepresidenta de Fundación Universidad Siglo 21, Carlos Ortega, Canciller de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador,Iván Jiménez, Presidente de GreenHolders y reconocido Inversor de Wall Street, Alejandra Mustakis, Empresaria y Directora de la Incubadora 3iE, la inversora de Miami Lavinia Mileti y la Directora de CHN Red de Negocios María Victoria Valencia.

Laura Suárez, empresaria colombiana de la ciudad de Medellín se posiciona como la líder más jóven reconocida en este galardón global por su impulso en la construcción en la red Jaguars Startups con más de 2500 miembros activos y la firma tecnológica de reclutamiento Talent Hub.

Top10 Líderes Educación

En la categoría de educación han resultados galardonados el CEO del Grupo Educativo European Open Jaime Medel, unico galardonado que logra durante tres años consecutivos el galardón educativo como referente innovador, Claudia Cifuentes, Directora Ejecutiva LATAM en ESI School of Management, Ricardo Carramiñana, CEO EADIC, María Saiz, Directora del Master MBAe3 UPV/EHU, Manuel Rincón Profesor de Woxsen University de India, Alfonso Gutierréz, experto en el Finland-Startups,Incubators & Innovation Ecosystems, Ramón Bullón, Director de Innovación de la Cámara de Comercio de Sevilla, Roberto Passailaigue, Canciller de la Universidad ECOTEC, Alejandro Nuñez, Presidente del Grupo Educativo Neuman y Rosalía Castillo, Directora del IESDE School of Management.

Top10 Líderes Transformadores

En la categoría de Líderes Transformadores el jurado del Ranking Top Líderes Innovadores ha premiado la trayectoria de Marcel Medina del Work Global Hub y Advisor Attico La, María González Manes, Board Member and Advisor y Business Angel/CFA-ESG, de la que fuera Directora del Cein, María Sanz de Galdeano, del Director de la Fundación Finnova Juan Manuel Revuelta, del Rector de la Universidad Olmeca Emilio de Ygartua, del responsable de innovación de la empresa tecnólogica del Gobierno de Sao Paulo, Johnatan Highlander,de la empresaria experta en sostenibilidad Thais María Gold, del inversor con sede en Miami y CEO de Base Capital Javier Martínez y de Astghik Zakhayran, Country Manager Europa del SIA Aceleradora de Inversores del ecosistema startup internacional, junto a ellos ha sido premiado Juan Carlos Bugallo, Cofundador de Startups.st.

Top10 Directivos Innovadores

Dentro de la categoría de personas directivas innovadoras el Ranking ha reconocido la trayectoria de Ignacio Campoy, Ceo de Formación Universitaria, Joseba Sagastigorida, Coordinador del Centro de Promoción Empresarial de la Corporación Mondragón, Jose María Baños Fundador de Letslaw, de la influencer y CEO de Elibes Business School Marta Emerson, del CEO de GFS Consulting y Presidente de Quixote Innovation, de la empresa y CMO Chief Marketing Officer de Asecco Pilar Souto, del Responsable del Área de Dinamismo Empresarial de la Fundación Caja Burgos Francisco Javier Cuasante, de la fundadora de Emprendedoras Lola Bordas y de la Directora del fondo Axon Partners Group en Andalucía Macarena González.

Top10 Líderes del Ecosistema Startup

En el ámbito de liderazgo del ecosistema startup el Ranking Top Líderes Innovadoras ha reconocido en su edición 2024 a Andrés Echecopar CEO de Bcombinator VC, Eleonor Machquae, Cofundadora de Base Capital y Experta en Innovación, a la inversora Ermelinda Hadjari miembro de la Asociación Business Angels de Albania, Andrés Campoverde, CEO NIT Developers Hub, Ángelica Ortega, Presidenta de la Asoc de Mujeres Empresarias Líderes de América y el Caribe, Fernando Moroy Presidente de Keiretsu Business Angels Madrid y Director Financiero Oryon Universal, a la Directora de Innovación de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme Claudia Danesi, a la Presidenta de la Asociación de Business Angels de España Marta Huidobro, a la reponsable coordinadora del programa de aceleración de PwC `s Leticia Rayas y al Presidente de la Asociación Startups África Erastus Mongare.

Top10 Comunicadores

En la categoría de comunicadores han resultado premiados destacadas figuras del periodismo y la información, como el Director de Informativos de Mediaset Francisco Moreno, la Directora del programa Negocios de Carne y Huesos, Mariló Sanchez-Fuentes, el Director de Comunicación de Inithealth. y Top25 25 influencers Europa de tecnología sanitaria Juan Carlos Santamaría. Junto a ellos han sido premiados Alex Che, CEO Fundador Foro Iberoamericano de Innovación Turística, Francisco Luíz Benítez, Director de Innovación Fidesol y Doctor en Blockhchain, Alex Riascos, Presidente de la Fundación Emprende Mejor, Romuald Fons,Fundador del holding BIGSEO, Best 100 Influencer (Forbes 2021), Top Business Influencer (Eshow 2022), Yael Hernández, Coundadora de Token City y Adventurees Alliance, Sandra Infante directora del DES Digital Enterprise Show y Carmen Áviles, Responsable de TreeInnova, hub de innovación Bieoconomía.

Top10 Líderes Transformadores Sociales

En la categoría de líderes con transformación social, destacan las figuras de Juan Carlos Milena, Co Managing Director Climbspot, Toni Villaplana, CEO de InVitro Diagnostics, Robert Veiga Coordinador del Departamento de Emprendimiento de la UNIMET, Paco Lorente,Docente de Posgrado en Marketing en España (ESIC Business School), María José Tato, Presidenta Grupo AFIANZA Presidenta de la Asociación de Mujeres Directivas de Vizcaya, Victoria Cabrera, Fundadora y CEO de Cibersur y del Grupo Publicaciones del Sur, Fabiola Pérez, CEO y Fundadora de la Escuela de Negocios Tech Mioti, Argelia García, Coundadora de ToGrowfy, Luis Madrid Director de Agora Lledo y María Benjumea, Fundadora de South Summit Madrid.

Top10 Líderes Inversores

En la categoría de inversores de impacto el jurado ha reconocido el papel de Tom Horsey, CEO de Enoniq,Found, Luz Adell de B1 Drapper, Francisco Espinosa,Ceo de Innventuur y Fundador de Uppery Club, Verónica Trapala, Managing Director en Swanlaab Venture Factory, Ignacio Alonso, CEO de Pinama Capital, Guenia Gawendo,Venture Capital Advisor para StoneWeg e Iteram, Beatriz González, Socia fundadora de Seaya Ventures, Rene de Jong Inversor y Vicepresidente de la Asociación Española de Business Angels y Guillermo Soto de Core Angels.

Top10 Líderes Innovadores Sociales y Culturales

En la categoría de impacto de innovación social y cultural el jurado ha reconocido con este galardón a Vicente Mas, Presidente de Fundación MAS y Grupo MAS, Sandra García - San Juan, Presidenta ejecutiva del Grupo Starlite, Narcís Rebollo,President Iberian Peninsula Universal Music, José Andrés,Fundador de WCK, Bisila Bikoko,Fundadora y CEO de BBES, Julián Ugarte,CEO de SocialLab, Cristian Rivera, fundador Humancluster, Doha Zamel, Union for the Mediterranean, Iñaki Berenguer,LifeX Ventures y Pilar Jérico,Presidenta Ejecutiva y fundadora de la consultora Be-Up.

Top10 Líderes Trayectoria Profesional y premios especiales

Los premios han reconocido la trayectoria profesional innovadora de referentes en el campo de la economía y el desarrollo empresarial como el periodista Carlos Benedito, el Coordinador Unidad de Emprendimiento Institución Universitaria Pascual Bravo Davinson Mosquera, Ciro Lacomino, CEO European Ventures Coordinador Programa Emprendimiento UAM, Cipri Quintas, Empresario y Escritor, Jorge Martínez - Arroyo, Pioneer in Venture Capital & CX, Stefania Cruz, Fundadora de la firma Hay Taller, Salvador Molina,Fundador del Cluster Madfintech y CEO de ECOFIN, Paloma Mas Pellicer, Directora de la Terminal, Paloma Cabello, Global Advisory Board MIT Enterprise Forum, Petra María Pérez Alonso-Geta,Catedrática emérita Teoría de la Educación Universidad de Valencia. Siendo premiados los empresarios de Costa Rica fundandores de Selva Natura Park Mario Andres Solano y José Solano.

Los Premios del Ranking Top Líderes Innovadores se entregarán en el Hotel Alfonso XIII de la Ciudad de Sevilla el próximo día 26 de Septiembre en una gala que contará con la asistencia de las personalidades premiadas y de autoridades de ámbito internacional

