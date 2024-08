España suma tres bronces en la primera jornada de competición de París 2024

El equipo español consiguió este jueves tres medallas de bronce en la primera jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de París 2024, en la que participaron 56 deportistas de la delegación nacional, repartidos en siete deportes.

La combinación de la veteranía del ciclista Ricardo Ten y el nadador Miguel Luque, y juventud, y el nadador debutante Kike Alhambra permitió que España concluyera el día en el 23º puesto del medallero, dominado por China (cuatro oros y una plata), por delante de Gran Bretaña (dos oros, tres platas y un bronce), Italia (dos, dos y cinco), Países Bajos (dos oros) y Francia (un oro y dos platas).

Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), presenciaron en directo los éxitos de los tres medallistas españoles desde el velódromo y el centro acuático donde se celebran los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, animó a los deportistas por la mañana en pruebas de natación y después en baloncesto femenino en silla de ruedas, antes de acudir a la Villa Paralímpica y regresar a España. Representantes de empresas patrocinadoras del Plan ADOP también se desplazaron a distintas instalaciones de París 2024 para seguir competiciones de españoles.

PRIMERA MEDALLA

El ciclista Ricardo Ten fue el encargado de abrir el medallero paralímpico español en París 2024 al pedalear hasta recibir el bronce en la prueba de persecución individual en pista, celebrada en el velódromo de Saint-Quentin en Yvelines.

Ten se midió al alemán Pierre Senska en el duelo por la tercera y cuarta plaza. El corredor valenciano completó los 3.000 metros de la prueba con un tiempo de 3’45”152, frente a los 3’50”926 del germano, lo que le valió su novena medalla paralímpica de su extensa carrera deportiva y la primera para la delegación nacional en París 2024.

Tras la prueba, el español se mostró muy satisfecho. “Todo el trabajo que veníamos haciendo para la crono también me ha servido para la persecución. Estoy muy feliz de conseguir la primera medalla a título individual en ciclismo. Está bien que, de vez en cuando, salgan las cosas bien”, comentó.

El ciclista, de 49 años, disputa en París sus séptimos Juegos Paralímpicos y en seis de ellos ha conseguido subir al podio.

El bronce en persecución de París 2024 es la novena medalla que suma a su palmarés (tres de oro, una de plata y cinco de bronce). Las siete primeras fueron en natación entre Atlanta 1996 y Londres 2012 (tres oros, una plata y tres bronces). Además, en Tokio 2020 debutó como ciclista con un bronce en la prueba de velocidad por equipos.

“Hacemos lo que nos gusta, que es lo importante. Tenemos una carrera muy dilatada. Sabemos que en los Juegos siempre hay muchos imprevistos y la clave es disfrutar de lo que haces y, sobre todo, de los momentos que se dan de vez en cuando”, indicó.

SEGUNDA MEDALLA

Por otro lado, Miguel Luque entró en la historia este jueves al ser el primer deportista español en lograr medallas de natación en siete Juegos Paralímpicos al colgarse la de bronce en los 50 metros braza (categoría SB3).

Luque, de 47 años y con discapacidad física, debutó esta tarde en París 2024 con su prueba talismán (tiene previsto participar en los 150 metros estilos y los 50 espalda) y en una final directa, puesto que no hubo fase clasificatoria por la mañana.

El nadador barcelonés remontó mediada la carrera y entró en puestos de podio a falta de unos 15 metros hasta detener el crono en 50”52. El japonés Takayuki Suzuki, bronce en Tokio 2020, se hizo con el oro al parar el crono en 48"04, en tanto que Efrem Morelli ganó la plata (49"41). El también español Vicente Gil finalizó sexto al detener el crono en 53”06.

Tras recibir su medalla, Luque se mostró “contento y feliz de poder subir al pódium”. “Estar en siete Juegos diferentes y conseguir medalla en la misma prueba de los 50 metros braza, creo que poca gente lo puede decir”, apuntó, antes de destacar: “La medalla se gana antes de tirarte al agua, pensando en el número de brazadas, de respiraciones y estar muy concentrado desde la cámara de salida”.

Con este resultado, Luque suma ocho medallas en siete Juegos Paralímpicos, siete de ellas en los 50 braza (oro en Sidney 2000 y Atenas 2004; plata en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, y bronce en Pekín 2008 y París 2024) y una en el relevo de 4x50 estilos (bronce en Atenas 2004).

Igualmente, se convirtió en el primer nadador español en ganar medallas en siete ediciones paralímpicas e iguala en esa faceta a la exatleta Puri Santamarta, que logró metales también en siete Juegos Paralímpicos (desde Arnhem 1980 hasta Atenas 2004).

TERCERA MEDALLA

Por su parte, el nadador Kike Alhambra consiguió la tercera medalla de España en los Juegos Paralímpicos de París 2024 -los primeros de su carrera deportiva- al hacerse con el bronce en los 100 metros mariposa (clase S13, para deportistas con discapacidad visual).

En la final, disputada en el Paris La Défense Arena, el nadador valenciano terminó cuarto en el primer largo a la piscina, pero se exprimió en el regreso para superar a Virchenko y conseguir la medalla de bronce.

El oro fue para el deportista neutral paralímpico Ihar Boki (54"13) y la plata, para el francés Alex Portal (54"38). El español Juan Ferrón acabó séptimo (59"77) y felicitó efusivamente en el agua a Alhambra.

Alhambra comentó que la medalla sabía “a pura gloria” por ser sus primeros Juegos Paralímpicos. “Estoy alucinando con tantas entrevistas y tanta emoción. No lo puedo expresar con palabras”, indicó.

Mientras hablaba con los medios Alhambra recibió la felicitación de su compañera de equipo María Delgado, que nadó justo después del medallista español, acabó sexta en final de los 100 mariposa femenina y se rompió de emoción al conocer el resultado de Kike. “Es un sueño cumplido para él, y se lo merece”, recalcó la nadadora zaragozana.

Alhambra, una de las últimas perlas del Equipo AXA de Promesas Paralímpicas, debutó internacionalmente en el Europeo disputado en Dublín (Irlanda) en 2018. Su primer Mundial fue el de Londres (Reino Unido) en 2019 y sus primeros Juegos Paralímpicos, los de París 2024.

OTROS FINALISTAS EN NATACIÓN

Por otro lado, la natación aportó este jueves otros siete finalistas españoles en el Paris La Défense Arena. Así, consiguieron el cuarto puesto Nuria Marqués en los 400 metros libre S9 (4’48”39, a 84 centésimas del bronce) y Toni Ponce en los 200 libre S5 (2’34”25).

Además, hubo quintos puestos para Jacobo Garrido en los 400 libre S9 (4’16”49, a 88 centésimas del bronce) y Teresa Perales en los 100 espalda S2 (2’37”53), y sextos para María Delgado en los 100 mariposa S13 (1’06”70), Luis Huerta en los 200 libre S5 (2’45”30) y Miguel Ángel Navarro en los 100 espalda S1 (3’52”51).

En cambio, se quedaron fuera de las finales los nadadores Beatriz Lérida (400 libre S9), Mikel Erdozain (100 espalda S2), Eva Coronado (100 mariposa S14), David Levecq (50 libre S10) y Ariadna Edo y Marian Polo (100 mariposa S13).

JOEL MARTÍN, CERCA DEL BRONCE

Quien estuvo muy cerca de las medallas fue el taekwondista Joel Martín (hasta 58 kilos de la categoría K44), que perdió el combate por el bronce de la repesca contra Xiang Wen Xiao, de China Taipei, por 16-8.

Antes, Martín derrotó en los octavos de final al nigeriano Jabirou Ide por 30-13 y cayó en los cuartos contra el turco Ali Can - vigente subcampeón paralímpico y del mundo, y campeón de Europa- por 17-22. Ganó el combate de las semifinales de repesca ante el japonés Mitsuya Tanaka por 7-8, y se quedó a las puertas del bronce al perder ante Xiao.

OTROS DEPORTES

El baloncesto en silla de ruedas, que se disputa en el Bercy Arena, se estrenó en París 2024 con doblete de España. Primero, la selección femenina perdió ante Gran Bretaña por 34-69, con Beatriz Zudaire como jugadora más destacada (12 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias).

Después, la selección masculina tuteó a Estados Unidos -campeona paralímpica en Río 2016 y Tokio 2020- durante buena parte del partido, pero acabó derrotada por 66-56. Pincho Ortega (17 puntos y 6 asistencias) aportó las mejores estadísticas individuales en el combinado español.

En tiro con arco, Fernando Gale debutó en unos Juegos Paralímpicos con la fase clasificatoria del arco individual compuesto, donde acabó 26º con 678 puntos. Este viernes disputará los dieciseisavos de final.

PLENO DE DERROTAS

Por otro lado, dos deportes tuvieron una jornada poco afortunada porque saldaron todos sus partidos con derrotas: el tenis de mesa y la boccia. Ambos se disputan en el Paris Sur Arena.

En cuanto al tenis de mesa, todas las parejas españolas perdieron en sus primeros encuentros eliminatorios de dobles. No obstante, estuvieron más cerca de ganar Iker Sastre y Miguel Ángel Toledo (clase MD4), que perdieron contra los eslovacos Peter Lovas y Jan Riapos tras un duelo disputadísimo (3-11, 12-10, 11-7, 12-14 y 8-11).

Y se quedaron en octavos de final Francisco Javier López y Eder Rodríguez (MD8), que cayeron ante los tailandeses Wanchai Chaiwut y Yuttajak Glinbancheun; Álvaro Valera y Jordi Morales (MD14), contra los chilenos Matías Pino e Ignacio Torres; Jorge Cardona y Ander Cepas (MD18), frente los brasileños Luiz Filipe Manara y Claudio Massad; José Manuel Ruiz y Alejandro Díaz (MD18), contra los chinos Hao Lian y Shuai Zhao.

Por último, la boccia se estrenó con el regreso de España a unos Juegos Paralímpicos tras no hacerlo en Tokio 2020. Perdieron sus partidos de grupo de la clase BC4 Sara Aller, contra la colombiana Leidy Chica y la griega Chrysi Morfi, y Vasile Agache, ante el colombiano Edilson Chica.