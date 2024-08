Vuelta al cole, las claves para que sea todo un éxito

La vuelta al cole puede ser un momento lleno de nervios y emoción tanto para los padres como para los más pequeños de la casa. La ilusión de estrenar nuevo material escolar y todo lo necesario para empezar bien el curso es algo que se vive en muchas familias.

Para facilitar la transición a la rutina, Tutete, empresa española especializada en productos de puericultura ligera y con más de 15 años de experiencia en productos para niños, se ha convertido en referente en la vuelta al cole. Para muchos padres, contar con Tutete en esta época del año significa garantizar que los pequeños estén bien equipados, con productos duraderos y adaptados a sus necesidades, haciendo que el regreso a las clases sea más llevadero.

Lo que necesita todo niño para la vuelta a clases Uno de los elementos indispensables para la vuelta al cole de los niños son las mochilas escolares. Aunque la edad y el curso escolar son factores a considerar, lo más importante es tener claro qué deberá llevar en su mochila. En algunos colegios, los niños necesitan cuadernos desde muy temprana edad, mientras que en otros solo es necesario espacio para el almuerzo y la agenda.

En este sentido, desde Tutete recomiendan escoger la mochila ergonómica con correas y asas acolchadas y ajustables que no solo permiten distribuir de manera uniforme el peso sobre los hombros, sino también disminuyen el riesgo de dolores de espalda o posturas incorrectas. Además, que sea personalizada será fundamental para evitar pérdidas y extravíos.

A la hora de elegir una botella para clase, los profesionales aconsejan el uso de botellas de agua reutilizables libres de BPA, como las de tritán o acero. Con esto se evita la utilización de plásticos de un solo uso y se asegura que los niños estén hidratados durante toda la jornada escolar.

Asimismo, Tutete recomienda el uso de cajas de almuerzo o bolsas de merienda para garantizar que la comida se conserve en buen estado. Las bolsas térmicas resultan ideales porque permiten mantener los alimentos frescos y en la temperatura ideal para su consumo.

Compras inteligentes para el regreso a clase Así como es importante contar con los accesorios necesarios para asegurar la comodidad del niño, también es indispensable tener los materiales necesarios para una jornada de estudio exitosa.

Además del material escolar como lápices, cuadernos, rotuladores, bolígrafos, sacapuntas, tijeras y gomas de borrar, es importante escoger un buen estuche para guardar y ordenar todo lo que necesite cada peque.

En cuanto a la organización, las etiquetas personalizadas y las cintas marca prendas de Tutete son perfectas para identificar todos los elementos del cole y evitar que se pierdan. Desde pegatinas para objetos hasta sellos para la ropa, las opciones son variadas y muy prácticas. Además, son resistentes al uso diario y a los lavados, lo que garantiza que la identificación dure todo el curso escolar sin problemas.

Por otra parte, desde la tienda destacan la importancia de una agenda o planificador para la vuelta a clases, ya que ayuda en el aprendizaje de la gestión del tiempo, a seguir los horarios y a recordar fechas relevantes como la presentación de un examen o la entrega de un trabajo.

La vuelta al cole no tiene por qué convertirse en un momento estresante ni para los padres ni para los niños. Para que esta etapa sea lo más llevadera posible, en Tutete sugieren planificar con tiempo y organizar las compras con antelación. De esta manera, se evitan las carreras de último minuto y la posibilidad de no encontrar ciertos productos por falta de disponibilidad o por cualquier otro contratiempo.

Al final, la idea es que tanto padres como hijos puedan disfrutar de este proceso con tranquilidad e ilusión.