El 31/julio/2024, el BOE daba a conocer el Premio Alimentos de España al Mejor Jamón de España 2024.

El jamón distinguido ha sido el Jamón DOP Teruel Perfecto que se elabora de forma artesanal en el municipio turolense de Cedrillas por la 2ª generación de la familia López.

La historia de este premio es la historia de la dedicación, esfuerzo y constancia por el trabajo bien hecho de una empresa familiar. Hace 36 años que Perfecto Gómez y su mujer, Pilar Gómez, comenzaron a curar jamones en Cedrillas siguiendo la tradición de este municipio tan jamonero.

Coincidencia o no, la marca que el nombre del fundador aportó al jamón era una intuición de que el producto que elaborarían sería algo único y especial.

En junio de 2022, Luis Gómez y sus hermanos intentaron presentar su jamón a este concurso nacional. Falló la agencia de transporte. En la V Edición de los Premios Alimentos de España en 2024, todo salió perfecto como el jamón.

La familia estaba convencida de que su jamón era el mejor de España y lo demostró. Estaban seguros de que su sabor, textura, curación, grado de sal, eran los de un jamón perfecto. No solo por la marca, era un jamón exclusivo y se pusieron manos a la obra para demostrarlo a toda España. Remitieron la documentación, las muestras al MAPA y el sueño comenzó.

El 31 de julio, recibían la alegre noticia. Jamones Castelfrio elabora el mejor Jamón de España. Los días siguientes al premio fueron una verdadera locura de mensajes, e-mails, WhatsApps y ventas. La demanda del Jamón DOP Teruel Perfecto se multiplicó.

Ha sido necesario dar orden a este boom, trabajar todos los canales de venta y aplicar todas las tecnologías. La Inteligencia Artificial y la venta online son parte indispensable del nuevo reto. Ahí aparece ibericomio.es, el portal referente en ventas de jamones curados en España. Tras varias semanas de negociaciones, Jamones Castelfrio e Ibericomio han llegado a un acuerdo para la comercialización online en toda la U.E. del Mejor Jamón de España.

En esta nueva experiencia digital, la Inteligencia Artificial (IA) jugará un papel importante en el proyecto. Gracias a la IA desarrollada por Adresles los envíos a golpe de un clic. Además, en Ibericomio, su chatbot, Romeo, desarrollado por Botslovers, utiliza la Inteligencia Artificial para resolver dudas de los usuarios o incluso recomendar el mejor jamón para cada ocasión.

No es simplemente vender online el mejor jamón Serrano de España. Ibericomio aportará toda su tecnología y su excepcional Servicio de Atención al Cliente para que el mejor jamón de España llegue directo desde Cedrillas a cualquier rincón de la Unión Europea al mejor precio.

Para los que piensan que esto de la tecnología solo viene de Silicon Valley, un dato: Jamones Castelfrio, Ibericomio, Adresles y Botslovers son todas empresas 100% españolas. Calidad, artesanía y tecnología de España para el mundo.