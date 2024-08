Las oposiciones más fáciles de aprobar y con mejores sueldos

Opositar es una excelente alternativa para acceder a una plaza de trabajo formal que ofrezca estabilidad laboral y un sueldo fijo que permita vivir holgadamente.

Con el fin de identificar oposiciones fáciles, lo más recomendable es indagar con academias dedicadas a la preparación de oposiciones y cursos orientados al empleo. Una de ellas es Master.D, una empresa que se ha convertido en una de las líderes de España en formación abierta presencial y online y que ofrece un asesoramiento gratuito para todo aquel que esté interesado en opositar.

Las oposiciones más fáciles para acceder a un empleo Todas las administraciones públicas dan a conocer sus necesidades de personal en las distintas ofertas y convocatorias de empleo que se publican en el BOE y otros Boletines oficiales regularmente. Una misma institución puede requerir diversos perfiles y para cada uno se emite una convocatoria de oposición que tiene características y exigencias particulares. El resultado de esa diferenciación es que existen unas oposiciones más sencillas que otros en cuanto a temario y requisitos se refieren.

La academia MasterD ha clasificado cuatro de las oposiciones más fáciles y que además cuentan con sueldos mensuales superiores a 1.500 euros. El grado de dificultad obedece principalmente a 3 criterios: La extensión del temario a estudiar, la cantidad de plazas disponibles y los requisitos generales solicitados.

Ayudantes de Instituciones Penitenciarias de 25.000 a 30.000 euros Los ayudantes de instituciones penitenciarias tienen responsabilidades de custodia y vigilancia en el interior de estos establecimientos. Igualmente, deben velar por la conducta, la disciplina de los internos, el aseo y la limpieza tanto de los reclusos como de la edificación carcelaria. Así mismo, puede desarrollar tareas administrativas y de tramitación para el recinto donde trabaja.

Funcionario de Tramitación procesal, de 23.000 a 30.000 euros El funcionario de tramitación procesal lleva a cabo, como su nombre lo indica, la tramitación general de los procedimientos con recursos mecánicos o informáticos. También registra y clasifica la correspondencia, se encarga de la formación de autos, expedientes y de la confección de cédulas para los actos de comunicación. En general su función es apoyar todo lo referente a la gestión procesal dentro del recinto carcelario.

Policía Nacional alrededor, de los 25.000 euros Quienes acceden al cuerpo de la Policía Nacional desempeñan funciones en varias instituciones y administraciones públicas. Entre ellas destacan el control de salida o entrada de españoles y extranjeros al territorio nacional, investigación y vigilancia de delitos, seguridad ciudadana, etc. Pueden ejercer control de servicios privados de seguridad y en general todo lo que se les atribuye en la legislación vigente.

Agente de Hacienda, de 21.000 a 24.000 euros Los agentes de Hacienda se encargan de captar y clasificar toda la información tributaria de los contribuyentes a través de los medios legales previstos. Ellos son quienes gestionan los expedientes de inspecciones y/o sanciones por incumplimientos y de la investigación de los casos asignados. Así mismo, se encargan de la atención al público en las dependencias de la institución tributaria.

Las oposiciones fáciles también requieren esfuerzo Aunque existen algunas oposiciones que son relativamente fáciles, lo cierto es que todas, sin excepción requieren esfuerzo y constancia. En este sentido, lo primero que debe hacer el aspirante es indagar todo lo posible sobre el cargo antes de decidir dónde opositar. Eso incluye saber cuánto gana el funcionario, las responsabilidades que tendría en su desempeño y las posibilidades de crecimiento profesional.

La siguiente tarea es investigar el proceso de oposición relacionado con el cargo que se analiza con todo lo relacionado con temarios, evaluación y los requisitos que debe cumplir previamente. Este último ítem es esencial, ya que las instituciones suelen ser muy rigurosas al analizarlos y de no cumplirlos el aspirante quedará descartado. Por supuesto, no menos importante es la preparación que se debe tener para aplicar al puesto seleccionado.

Por qué es cada vez más atractivo opositar en el sector público La mayoría de las personas que busca empleo optan por alternativas en la administración por varias razones. Los expertos destacan que el sector privado es cada vez más convulso por la incertidumbre económica general. Muchas empresas están despidiendo personal tratando de economizar en sus procesos productivos y otras están congelando o aumentando muy poco los salarios.

Este panorama hace que un puesto como empleado público sea visto cada vez como una opción laboral muy atractiva. En este sentido, MasterD advierte que esto se traduce en una mayor competencia de aspirantes por los puestos en este sector de la economía.

Destacan que las plazas siempre son limitadas y el número de aspirantes es cada vez mayor. Por esta razón, si una persona decide opositar, la mejor alternativa es prepararse lo mejor posible, sin importar lo fácil que parezca la evaluación. Acudir con la tranquilidad de una preparación sólida se traduce en mayores probabilidades de éxito frente al resto de los opositores.