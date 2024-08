La sumiller María José Huertas visita los viñedos de El Bierzo en tierras de Gancedo

Es la primera sommelier de España, nombrada por Top 100 Sommelier España en su edición de 2024, es reconocida y querida por todo el sector de la hostelería y sus colegas sumilleres, es María José Huertas Vega y es la sumiller del restaurante Paco Roncero** de Madrid.

María José visitó recientemente El Bierzo junto a José Cereijo, director general de Bodegas y viñedos Gancedo. Recorrieron las parcelas de Gancedo entre las que se encuentran Viñedo Gervolesa (7.000 m), Viñedo Ucedo (9.000 m), Viñedo los almendros (con plantas entre los 80 y 90 años), Viñedo San Miguel de Arganza (2,7 hectáreas de la variedad Mencía), y el Viñedo Lamas de Picón (27 hectáreas de Godello). Durante su visita pudo ver la naturaleza de los vinos de Gancedo sobre el terreno, que cuentan con la certificación CAECYL de agricultura ecológica, con procesos de trabajo enfocados a la sostenibilidad, calidad y salud del suelo. En palabras de María José “me ha encantado esta visita, he podido descubrir las diferentes altitudes de suelos, y comprender mejor el término que siempre se usa de la parte más borgoñona y la berciana, con vinos más potentes. Me ha gustado mucho la forma de entender el vino por parte de Gancedo, una forma muy sana de expresar la tierra, la variedad, de hacer vinos sensatos y puros”.

Después pudo catar las diferentes referencias de la bodega que desgranó en nariz y boca describiéndolos así, “me han dejado especialmente un buen recuerdo sus vinos blancos, su Godello Capricho Val de Paxariñas es un regalo en todos los sentidos, muy mineral, muy fresco, con muy buena acidez. En el caso de Capricho Val de Paxariñas rosado, es una gominola, elegante, fresco, muy gastronómico y maridable, floral y goloso en nariz, con fresita. Son vinos aptos para todos los públicos, entendidos y público en general, aspecto que destaco como una virtud. Respecto a su otro Godello, Herencia del Capricho, es un vino muy serio, muy gastronómico e ideal para comer, no pierde la personalidad de la uva, sigue teniendo una parte amable, buena fruta con larga vida en botella”. También quiso expresar los vinos tintos de Gancedo de la siguiente manera “desde su vino Xestal, a Ucedo, con buena crianza en barrica, veo una clara expresión de El Bierzo, con bastante nariz y concentración de fruta, de flores, de violetas, toques lácteos, un poco lo que buscas en una Mencía, buena acidez, buena estructura. Son vinos amables y equilibrados que ganarán con el tiempo en botella integrando más la madera aún”.

María José estudió en la Universidad Politécnica de Madrid, Grado e Ingeniería Agribusiness/Agricultural Business Operations, hizo el Curso Sumiller de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, y posee el WSET Nivel 3, y el WSET – Nivel 1 Sake. Sus premios y reconocimientos son incontables y posee los de máximo prestigio en España. Además, colabora como editora en medios de comunicación como La Vanguardia, Sobremesa, y forma parte del jurado de catas de Decanter y del Comité de catas de Grandes Pagos de España.