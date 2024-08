Hasta 24.000 € en ayudas para PYMEs Españolas con el Programa Kit Consulting

RED.ES Certifica a AREA10 Marketing como Agente Digitalizador

Las ayudas de Kit Consulting ya se pueden solicitar. Una vez realizada la verificación por parte de red.es para el reconocimiento de la condición de Agente Digitalizador Kit Consulting, se confirma que la agencia de Marketing y Comunicación AREA10 Marketing se ha adherido como Asesor Digital al Programa de concesión de ayudas a pequeñas y medianas empresas para la contratación de servicios de asesoramiento para la transformación digital, dentro del Programa “Agentes del Cambio - Kit Consulting”.

Digitalización 28 de agosto de 2024 - 2 minute read

Gracias al Kit Consulting, más de 15.000 pymes españolas recibirán los servicios de un agente digitalizador certificado en Kit Consulting para la transformación digital. El programa tiene como objetivo la contratación de servicios de asesoramiento digital estratégico, especializado y personalizado por parte de las pymes. Esta ayuda se materializa en un Bono de Asesoramiento Digital que las pymes deberán emplear en la contratación de uno o varios de los servicios de asesoramiento de los que se compone el Programa. Estos servicios de Agente Digitalizador homologado de Kit Consulting permitirán a las pymes beneficiarias contar con una hoja de ruta para avanzar en la digitalización de su negocio a través de esta subvención.

Segmentos de cuantías en ayuda digital kit consulting Segmento A, entre 10 y 50 empleados: 12.000 €

Segmento B, entre 50 y 100 empleados: 18.000 €

Segmento C, entre 100 y 250 empleados: 24.000 €

Servicio de asesoramiento digital del Programa Kit Consulting Las pymes beneficiarias deberán destinar el bono de asesoramiento digital de Kit Consulting a la contratación de uno o varios servicios de asesoramiento de un catálogo compuesto por diferentes categorías de servicios en áreas clave en transformación digital.

Servicio de Asesoramiento en Inteligencia Artificial

Servicio de Asesoramiento en Análisis de Datos

Servicio de Asesoramiento en Ventas Digitales

Servicio de Asesoramiento en Procesos de Negocio o Proceso de Producción

Servicio de Asesoramiento en Estrategia y Rendimiento de Negocio

Servicio de Asesoramiento en Ciberseguridad

Servicio de Asesoramiento 360° en Transformación Digital

Requisitos para acceder a las subvenciones del Kit Consulting con apoyo de un agente digitalizador Los requisitos para solicitar el Bono Digital son los siguientes:

Plantilla entre 10 y 249 empleados

Domicilio fiscal en territorio español

No tener consideración de empresa en crisis

¿Cómo Solicitar el Kit Consulting?

Las empresas ya pueden solicitar la ayuda de Kit Consulting a través de un Agente Digitalizador Certificado en Kit Consulting, como AREA10 Marketing, quien gestiona todos los trámites sin coste y ejecuta los trabajos que la empresa escoja, o a través la web de Acelera Pyme o Red.es donde las empresas pueden solicitarlo por ellas mismas y más tarde elegir un agente digitalizador homologado para la ejecución del servicio.

El agente digitalizador certificado en Madrid. Programa Kit Consulting para la transformación digital PYMEs AREA10 Marketing es, agente digitalizador homologado con sede en Madrid que ha sido certificado en la iniciativa del Gobierno del Plan Kit Consulting. Gracias a ello, se puede conseguir una subvención del 100% los proyectos con una gestión sin coste adicional al contratar sus servicios. Como Asesor Digital homologado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pueden ayudar con todos los trámites de solicitud e implantación de los planes de transformación digital.

La agencia dispone de un amplio listado de estrategias de marketing offline y digital eficaces y sostenibles. AREA10 Marketing es una agencia que ofrece servicios integrales de marketing y comunicación, especializada en ayudas para la transformación digital, en comunicación sostenible y en marketing 360 en general, posee un enfoque total en resultados en los que se aporta todo lo necesario para alcanzar el éxito de los mismos.

Más información:

AREA10Marketing & Global Communications SL

C/ Francisco Silvela, 7, 28028, Madrid

hello@area10marketing.com / www.area10marketing.com