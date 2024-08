El blog de Oportuna Legal facilita información confiable sobre la prescripción de los intereses usurarios

En la actualidad, uno de los problemas que más preocupan a las personas es mantener deudas asfixiantes o injustas con entidades financieras, por lo que es importante contar con una asesoría profesional cualificada. En este sentido, Oportuna Legal es un despacho de abogados especializados en derecho bancario y reestructuraciones financieras, que ofrece a sus clientes la posibilidad de recuperar su dinero.

A través de su blog, los consumidores y usuarios del sistema financiero pueden acceder a una información precisa y confiable sobre cuándo prescribe una deuda o las diferencias entre préstamo o crédito.

Oportuna Legal facilita información sobre cuándo prescribe una deuda de intereses usurarios Las entidades bancarias argumentan que únicamente se puede devolver los intereses usurarios de los últimos cinco años, con base en una supuesta prescripción de la acción. Sin embargo, el equipo de Oportuna Legal considera que muchas instituciones buscan nuevas formas de engañar a los consumidores para no realizar esa devolución.

En esa dirección, los abogados del despacho sugieren una acción de nulidad, debido a que es posible ejecutarla en cualquier momento y la entidad tendría que devolver todas las cantidades cobradas. Por eso, a diferencia de lo que expresan las entidades, la restitución de cantidades no es una acción independiente, sino que es una consecuencia de la nulidad del contrato.

Según menciona el artículo 3 de la Ley de Nulidad de los Contratos de Préstamos Usurarios, también conocida como Ley Azcárate, “declarada la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquella y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total percibido, exceda del capital prestado”.

Cuáles son las diferencias entre préstamo o crédito Un aspecto frecuente al momento de solicitar una financiación es identificar las diferencias entre un préstamo o crédito, dado que las instituciones financieras no suelen explicar este punto con claridad. Al no indagar en la cuestión o no solicitar una debida información adicional, los clientes corren el riesgo de escoger la opción equivocada para sus intereses.

Para diferenciar entre un préstamo o crédito, los especialistas de Oportuna Legal recomiendan tener en cuenta cuatro factores: la disposición del capital, los intereses, la devolución del capital y el tipo de plazo. Esto permite realizar un plan de pagos adecuado para evitar perjuicios a largo plazo, especialmente cuando los consumidores pueden ser objeto de estafas.

A través de Oportuna Legal, los usuarios y empresas pueden acceder a numerosos planes de asesoramiento financiero según sus necesidades y, de esta manera, proteger sus finanzas. Debido a la postura que han tomado algunos bancos en relación con los procesos de reclamación, los abogados del despacho jurídico garantizan un servicio de calidad.