Todo lo que hay que saber sobre la segunda edición del Congreso de Hospitales Disruptivos 2024

Los próximos 19 y 20 de septiembre se llevará a cabo la segunda edición del Congreso de Hospitales Disruptivos 2024, un evento que promueven en conjunto la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid.

La actividad promete marcar un antes y un después en el ámbito de la Reingeniería de la Sanidad. Cabe destacar, que la Ingeniería Hospitalaria es una rama vital en el ámbito de la salud que se orienta hacia la gestión, planificación, análisis, diseño, desarrollo e implementación de tecnologías avanzadas que permitan solucionar y mejorar los problemas del entorno hospitalario. La ascendente tecnificación del sector en las últimas décadas ha generado una necesidad de contar con ingenieros especializados en equipos médicos e instalaciones sanitarias.

Al respecto, Juan José Pérez Blanco y Laura Gómez Delgado, Presidente y Vicepresidenta de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del COIIM, respectivamente, a continuación ofrecen mayores detalles sobre el desarrollo del congreso.

¿Cuál sería el objetivo principal del Congreso de Hospitales Disruptivos 2024 y qué temas clave se abordarán?

El objetivo principal del Congreso de Hospitales Disruptivos 2024 es reunir a gestores y tomadores de decisiones de todas las organizaciones sanitarias, tanto a nivel hospitalario como de administraciones públicas, para compartir experiencias disruptivas e innovadoras ya implementadas en centros de referencia internacional. Los temas clave incluyen la impresión 3D, teragnosis, protonterapia, CAR-T sólido, la inteligencia artificial (IA) en salud, Lean Healthcare, nuevas tecnologías, y la colaboración entre ingeniería y medicina.

¿Qué espera lograr la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del COIIM con la promoción de este congreso?

La Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del COIIM promueve este congreso con el objetivo de encontrar nuevas formas de operar en el sector sanitario, aprovechando el conocimiento de todos los actores del Sistema Nacional de Salud. Se busca impulsar una "Reingeniería de la Sanidad" para enfrentar los desafíos actuales y futuros del sector, optimizando procesos, implementando innovaciones tecnológicas y garantizando un sistema de salud sostenible y eficiente. También queremos promover cambios en el ecosistema para maximizar el impacto positivo de la Ingeniería Médica y Sanitaria.

¿Qué innovaciones tecnológicas serán destacadas en el congreso de este año?

Las innovaciones tecnológicas que serán destacadas en el congreso incluyen la impresión y bioimpresión 3D, órganos artificiales, teragnosis, protonterapia, nanotecnología, CAR-T sólido, inteligencia artificial en salud, Lean Healthcare, BIM, hidrógeno verde como fuente de energía y nuevas tecnologías relacionadas con la ingeniería médica y sanitaria.

En 2023 se celebró la primera edición del congreso, cuya asistencia se consideró exitosa, ¿cuáles son las expectativas para esta nueva edición tanto de participación como en asistencia?

A falta de un mes para el congreso, ya no hay entradas disponibles, lo que evidencia el éxito de esta segunda edición y el interés creciente que ha generado. Además, contamos con un alto nivel de ponentes, así como la participación de destacadas entidades y empresas, lo que asegura un congreso de máxima calidad. Ante el éxito de concurrencia por segundo año consecutivo, estamos considerando la posibilidad de ampliar el aforo en futuras ediciones para dar cabida a más participantes.

¿Cómo definiría el concepto de "Reingeniería de la Sanidad" y cuál es su importancia en el contexto actual?

"Reingeniería de la Sanidad" se refiere a la transformación fundamental de los procesos y sistemas dentro del sector sanitario, utilizando la ingeniería y la innovación para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad de la atención médica. En el contexto actual, es crucial debido al envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y la creciente demanda de atención médica de alta calidad, junto con los desafíos adicionales como la escasez de médicos y las diferencias entre comunidades autónomas.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los hospitales en la implementación de tecnologías disruptivas?

Integrar nuevas tecnologías dentro de infraestructuras existentes sin comprometer la seguridad y la calidad de la atención requiere de la colaboración interdisciplinar para garantizar que estas innovaciones se implementen de manera efectiva y sostenible. Por ello, el congreso está dirigido sobre todo a la capa directiva de la sanidad.

Es urgente la incorporación de otros perfiles profesionales en las organizaciones sanitarias: bioingenieros, bioinformáticos, ingenieros industriales expertos en procesos, en logística, etc. Creemos que la ingeniería es un actor fundamental en el futuro de la sanidad y España debe dar ese salto cualitativo para seguir a la cabeza de los Sistemas Sanitarios a nivel mundial.

¿Qué impacto espera que tenga este congreso en la comunidad médica y sanitaria?

Este evento pretende inspirar a los líderes del sector a implementar cambios que mejoren la calidad de la atención, reducir costes y potenciar la sostenibilidad. Además, el congreso servirá como plataforma para la creación de redes de colaboración entre ingenieros, médicos y tecnólogos, promoviendo la innovación continua en el sector. Lo haremos apoyándonos en proyectos ya implementados en distintos centros sanitarios de todo el mundo. Hablaremos del futuro, pero con los pies asentados en robustos proyectos ya en ejecución y que están resultando altamente eficientes.

¿Por qué es vital la disciplina de Ingeniería Hospitalaria en el ámbito de la salud moderna?

La Ingeniería Hospitalaria hace décadas que viene garantizando que instalaciones y equipos médicos funcionen de manera eficiente, segura y fiable. Los ingenieros hospitalarios han jugado un rol crucial en el diseño, mantenimiento y mejora de las infraestructuras hospitalarias. Además, su trabajo es esencial para la integración de nuevas tecnologías en la práctica clínica diaria, lo que directamente impacta en la calidad de atención que reciben los pacientes.

Ahora, con la irrupción de la IA, las ciencias ómicas, la IoT, etc., cada vez es más necesaria la presencia de perfiles tecnológicos cerca del paciente o “a pie de cama”.

¿Cómo ha evolucionado la demanda de ingenieros especializados en el sector hospitalario en las últimas décadas?

En las últimas décadas, la demanda de ingenieros especializados en el sector hospitalario ha crecido considerablemente debido al avance tecnológico y la complejidad creciente de las infraestructuras sanitarias. Hoy en día, se requiere de ingenieros no solo para el mantenimiento de equipos, sino también para liderar proyectos de innovación, gestionar sistemas integrados de información y garantizar la seguridad y sostenibilidad de las operaciones hospitalarias.

Este crecimiento está muy limitado en la Sanidad Pública por las estructuras de RRHH arcaicas de las que ya hemos hablado. Hay comunidades autónomas en cuyas plantillas orgánicas aún no existe la figura de ingeniero biomédico, pero se pueden seguir contratando tapiceros.

¿Cómo ve el futuro de la ingeniería médica y sanitaria en el contexto de los hospitales disruptivos?

El futuro de la ingeniería médica y sanitaria se vislumbra como uno de los pilares fundamentales en la evolución de la sanidad. A medida que las tecnologías avanzan, los ingenieros en este campo estarán cada vez más involucrados en el desarrollo de soluciones que transformen la manera en que se brinda atención médica. Desde la creación de dispositivos médicos innovadores hasta la gestión de sistemas complejos de datos, los ingenieros serán clave en la construcción de un sistema de salud más eficiente, accesible y personalizado.

¿Qué habilidades y conocimientos cree que serán más demandados para los ingenieros en este campo en los próximos años?

La Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria lleva años desarrollando esta cuestión. Es complicado pensar en un perfil único para la diversidad de conocimientos a aplicar en un Hospital. Creemos que habrá 4 grandes bloques o especialidades de ingeniería sanitaria:

Ingeniero de infraestructuras: con amplios conocimientos de normativa técnica de construcción y mantenimiento, de instalaciones de todo tipo. Son perfiles que ya existen en los hospitales.

Ingenieros de procesos: para la gestión de todos los procesos, sanitarios o no, del hospital. La reorganización de todos los procesos asistenciales, ligados a sus procesos logísticos involucrados, la información a tiempo real para una gestión adecuada, buscando la sostenibilidad del sistema.

Ingeniero biomédico: ingenieros clínicos, apoyando procesos asistenciales específicos en aquellos servicios donde la tecnología aporta un valor diferencial, o forma parte esencial del propio proceso (impresión 3D, nanotecnología, etc.).

Ingeniero informático: con conocimientos avanzados en tecnologías de la información, ciberseguridad, biotecnología, y análisis de datos. Otro perfil que ya existe dentro de los hospitales, pero que integraría dentro de lo que es la Ingeniería Médica y Sanitaria.

¿Qué recursos o programas ofrece el COIIM para apoyar a los ingenieros en su desarrollo profesional en este sector?

El COIIM, a través de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria, ofrece recursos y programas para apoyar el desarrollo profesional de los ingenieros en el sector sanitario. Entre ellos se incluyen cursos de formación continua, seminarios especializados, y oportunidades de networking a través de eventos y congresos como el de Hospitales Disruptivos. También promovemos el intercambio de conocimientos a través de publicaciones y grupos de trabajo.

En definitiva, el Congreso de Hospitales Disruptivos 2024 puede suponer una revolución estratégica y de mejora para los entornos hospitalarios. La participación de expertos nacionales e internacionales permitirá abordar las tendencias y tecnologías que transforman actualmente y a futuro la sanidad.