Compaginar la vida personal y profesional es una realidad con la modalidad de estudio de ENEB

La oficina estadística Eurostat en el año 2022 realizó un estudio que determinó que el 41,5 % de los españoles había realizado un curso online o utilizado algún material de aprendizaje en línea en los últimos tres meses. Hoy en día, España es uno de los primeros países con mayor afluencia de estudios en esta modalidad remota.

Gracias a escuelas de negocios como ENEB, es posible obtener una excelente titulación en Másters y Posgrados de primer nivel. Esta academia dispone de una destacada metodología de estudio que permite a los estudiantes cursar con gran flexibilidad y comodidad en sus formaciones.

Una metodología flexible y funcional La implementación de los estudios en línea resulta un gran desafío no solo para los profesores, sino principalmente para los estudiantes. En ENEB cuentan con una metodología de estudio flexible que permite a los alumnos compaginar su vida personal con su formación profesional, de una manera simple y cómoda.

En este sentido, las formaciones se realizan 100 % online y los estudiantes pueden acceder a todo el contenido formativo desde el campus virtual, además de efectuar todas las evaluaciones a distancia. A través de esta plataforma, el estudiante tiene la posibilidad de establecer contacto con sus profesores y con otros pares en una comunidad de aprendizaje y crecimiento profesional.

Para garantizar un aprendizaje efectivo después de cada tema, la escuela de negocios procura tomar exámenes tipo test autocorregibles, de manera voluntaria. Estas instancias evaluativas están diseñadas para consolidar el conocimiento.

Por otra parte, en cada asignatura la academia contempla la presentación de un trabajo final de enfoque práctico, cuya aprobación resulta indispensable para la finalización del programa formativo.

El método 7/24, el éxito de ENEB ENEB ha desarrollado un método de estudio que facilita el aprendizaje de los conocimientos. Con esta metodología, cada estudiante puede estudiar a su propio ritmo, en el lugar y momento que desee. La escuela de negocios garantiza un asesoramiento continuo los 7 días de la semana por parte del equipo de profesores cualificados.

Cada una de las dudas que se presentan son contestadas y aclaradas en un plazo no mayor a 24 horas, lo que permite que el estudio sea rápido y eficaz. Además, el calendario y horario de estudios resulta muy flexible porque le otorga al alumno la posibilidad de escoger el día que prefiera iniciar el programa, según sus necesidades.

En este sentido, si bien cada propuesta formativa tiene una duración, el estudiante tiene la oportunidad de culminarla en función del tiempo que pueda invertir. En caso de no terminar en el plazo inicial estipulado, es posible solicitar una ampliación de hasta 6 meses.

Por último, cabe destacar que las incidencias personales y demás situaciones de orden particular se pueden comunicar a los profesores, con el fin de que estos evalúen cada caso y determinen la mejor forma de ayudar al alumno.