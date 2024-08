​Más de la mitad de los fumadores que han intentado dejar este hábito no lo han conseguido

Tal y como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epidemia de tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública en la actualidad, pues causa más de 8 millones de muertes al año en todo el mundo, de las cuales más de 7 millones se deben al consumo directo de tabaco y 1,3 millones son consecuencia de la exposición de no fumadores al humo ajeno. En cuanto al impacto del tabaquismo en España, actualmente tenemos unos datos de prevalencia de consumo de tabaco por encima del 30%, con casi 8 millones de personas que fuman a diario y casi un millón que lo hacen de forma ocasional cuando el objetivo, en línea con la política de la Unión Europea, es no superar el 5% de prevalencia de consumo en 2030. A pesar de que los fumadores conocen los riesgos del tabaquismo, ya que esta enfermedad reduce una media de 22 años la esperanza de vida de una persona y es la causa en España de casi del 40% de las muertes prematuras entre los hombres de 35-70 años y del 15% en las mujeres entre estas mismas edades, solo el 41,9% de los fumadores se ha planteado dejar de fumar y realmente lo ha intentado. El 77% de los fumadores que han intentado dejarlo, el 55% no han sido capaces de conseguirlo a pesar de hacer múltiples intentos.

“La gran mayoría de fumadores necesitará dos o tres intentos para conseguir la cesación definitiva y una gran parte del éxito en el abandono dependerá no solo del nivel de motivación existente, sino también del tipo de intervención profesional ofertada”, apunta el Dr. Raúl de Simón Gutiérrez, médico de familia y coordinador nacional del grupo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). En la actualidad, existen diferentes tratamientos eficaces que apoyan el proceso de cesación del tabaquismo, entre los que se incluyen terapias conductuales.Por ello, para aumentar estas las tasas de éxito de dejar de fumar, es necesario acudir a un profesional sanitario en todo este proceso ya que:

“Algunos estudios prospectivos muestran que solo el 5% de fumadores que realiza un intento por dejar de fumar no acompañado de ningún tipo de apoyo profesional, consigue mantenerse en abstinencia tras un año del cese”, asegura el Dr. Raúl de Simón, mientras que, continúa: “si estos intentos se acompañan de asesoramiento de un profesional sanitario, las posibilidades de éxito se multiplican”.

Estos datos son respaldados por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), que señala que, en condiciones óptimas, las tasas de éxito de los pacientes que quieren dejar de fumar pueden alcanzar casi el 60%. Además, es importante que el tratamiento para dejar de fumar sea tan personalizado como sea posible, pues algunas personas fuman para evitar los efectos negativos de la abstinencia mientras que otras lo hacen simplemente por los aspectos gratificantes de fumar. “Existen programas de abandono protocolizados en todos los centros sanitarios, que son ofertados de modo individual a cada fumador que quiere hacer un intento por dejar de serlo. Sumado a ello, algunos centros sanitarios pueden, adicionalmente, ofrecer terapias grupales con contenidos educacionales e informativos”, apunta el Dr. de Simón. Beneficios de dejar de fumar Y es que el dejar de fumar trae múltiples beneficios para la salud de la población y del medioambiente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los beneficios de dejar de fumar son casi inmediatos. A los 20 minutos disminuye la frecuencia cardíaca; a las 12 horas, las concentraciones de monóxido de carbono en la sangre vuelven a la normalidad; entre la segunda semana y los tres meses, la circulación y la función pulmonar mejoran. “La sintomatología respiratoria comienza a mejorar en las primeras semanas, presentando menos tos y congestión de los senos paranasales, menor dificultad respiratoria y mejor tolerancia al ejercicio. Respecto al riesgo cardiovascular, tras un año del cese, este se reduce en un 50%, llegando a igualarse al de un no fumador a los 10-15 años tras el abandono”, señala el Dr. Raúl de Simón Gutiérrez.

Por todo esto, siempre es buen momento para dejar de fumar y practicar hábitos de vida saludables que, con el asesoramiento de un profesional sanitario ayuden a mejorar la salud. Así, el Dr. de Simón apunta que, aunque cualquier momento puede ser el idóneo para dejar de fumar: “Tras la vuelta de las vacaciones de verano, muchos de los españoles comienzan nuevos propósitos y hábitos de vida saludables en su rutina diaria y septiembre es uno de los meses clave en los que más pacientes acuden al profesional sanitario para dejar de fumar.”