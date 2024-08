La nueva forma de gestionar proyectos de arquitectura en España

La plataforma de arquitectura Projectum.es ha incorporado una nueva funcionalidad con la que facilita su integración a la página web de los colaboradores asociados. Se trata de una línea de código mediante la cual los visitantes online podrán disponer de una calculadora de presupuestos virtual para obtener información inmediata.

Esta nueva propiedad responde a la creciente necesidad de que los sitios virtuales de arquitectura se conviertan en plataformas interactivas de gestión para intercambiar información. El tiempo en que estas webs solo servían para mostrar servicios y procuraban atraer clientes de arquitectura únicamente con buen diseño parece haber quedado atrás.

Webs convertidas en plataformas para la captación de clientes Projectum.es es una firma que ha desarrollado la primera plataforma especialmente diseñada para los profesionales de la arquitectura e ingeniería. Gracias a un software exclusivo, es capaz de gestionar una gran cantidad de proyectos vinculados a estas áreas, con eficacia y en pocos minutos. Cuenta con un algoritmo propio que ayuda a posicionar a los profesionales en sus zonas geográficas.

El fundador y director de Projectum.es, Carlos Cervera, sostiene que han logrado gran aceptación y desde su salida al mercado han obtenido números muy positivos. En su portafolio de colaboradores asociados cuentan con más de 350 profesionales que han trabajado en más de 90 tipos de proyectos. Entre ellos figuran la realización de nuevas obras, la apertura de negocios y la ejecución de instalaciones.

Cervera dice que, a pesar de los buenos resultados, constantemente están buscando nuevas formas para mejorar la plataforma. En ese orden de ideas anuncian la incorporación de la línea de código para que los usuarios visitantes puedan interactuar más. Según el director de la marca, el objetivo es convertir los sitios web de arquitectura en auténticas plataformas para la captación de clientes.

Sitios web con todas las ventajas de la plataforma La mayor novedad de la línea de código es que los profesionales ya pueden incorporar las ventajas que ofrece Projectum.es desde su propio sitio web. Es decir, no tienen la necesidad de registrarse y crear un perfil en la página principal de la plataforma que funciona como un marketplace. Gracias a este instrumento, los clientes potenciales pueden calcular y gestionar su proyecto desde la web particular del colaborador asociado.

A través de un botón CTA (Call to Action) la página propia del ingeniero o escritorio de arquitectura se enlaza con los técnicos de Projectum.es. Este equipo está conformado por ingenieros, arquitectos, interioristas, aparejadores y delineantes, quienes se encargarán del estudio de viabilidad. Este será fundamental para garantizar el éxito de cada una de las iniciativas que presente el cliente potencial.

La gran optimización de los tiempos de respuesta y el trato profesional que reciben los clientes constituye un motor importante para mejorar las conversiones. Según Cervera, los despachos profesionales que han incorporado Projectum.es aumentaron sus conversiones en muy poco tiempo debido a una mayor interacción con sus visitantes. Todo ello gracias a las funcionalidades que ofrece Projectum.es.