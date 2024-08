Sublime Oils, la marca española multipremiada que lidera la cosmética sostenible

En el mundo competitivo de la cosmética orgánica y natural, Sublime Oils se ha consolidado como una referencia, no solo en España, sino también a nivel internacional. La firma originaria de Palma de Mallorca ha sido galardonada recientemente con seis premios en los prestigiosos Orgànics Clean Awards, donde se han puesto en valor los principios de sostenibilidad y la filosofía innovadora y multifuncional de la empresa. Estos galardones, además de subrayar la calidad y eficacia de sus productos, destacan el compromiso de la marca con la creación de una cosmética limpia, vegana y respetuosa con el medio ambiente.

Reconocimiento a la excelencia en los Orgànics Clean Awards Los Orgànics Clean Awards se han convertido en una de las citas más importantes del calendario para la industria de la cosmética orgánica y natural. Estos premios altamente exigentes buscan identificar y celebrar a aquellas marcas que se distinguen por su enfoque ecológico, sostenible y libre de tóxicos. En su última edición, Sublime Oils ha sido honrada con seis galardones en diferentes categorías, un logro que subraya el trabajo arduo y la dedicación de la compañía para ofrecer productos de alta calidad que respeten tanto la piel de sus clientes como el planeta.

Entre los premios recibidos, destacan los reconocimientos como Clean Vegan Brand 2025, Clean Luxury Brand 2025 y Clean Professional Brand 2025. Estos títulos no solo reflejan la calidad de los productos de Sublime Oils, sino también su capacidad para liderar en múltiples frentes dentro de la industria. En este sentido, la filosofía innovadora y multifuncional de la firma ha sido un factor clave en su éxito, permitiéndole destacar en un mercado cada vez más competitivo y exigente.

Productos galardonados; innovación y resultados comprobados Además de los premios a la marca, varios de los productos de Sublime Oils también fueron reconocidos. Entre ellos, el Remodeling Body Cream fue nombrado Best Body Anticelulite Product 2025, el Oval Lift & Wrinkles IS ganó el premio al Best Face Neck Product 2025 y el BlueVeil SunCream fue consagrado como Best Sun Facial 2025. Estos premios ponen de manifiesto el rol importante de esta compañía en el proceso de cambio hacia una cosmética más consciente, sostenible y natural.

A su vez, estos productos premiados son un ejemplo de la capacidad de la empresa para desarrollar fórmulas 100% naturales y altamente efectivas. En este aspecto, el Remodeling Body Cream es un innovador producto biotecnológico diseñado para reducir la celulitis, moldear el cuerpo y quemar grasas, mejorando la apariencia y salud de la piel desde el interior. Por su parte, el Oval Lift & Wrinkles IS es un tratamiento intensivo que redensifica y armoniza la parte inferior del rostro, utilizando una combinación de sesamina, alginatos y extractos botánicos que revitalizan la piel y combaten los signos del envejecimiento. Por último, el BlueVeil SunCream, además de proteger contra las radiaciones solares y la luz azul, ofrece una función reparadora y preventiva contra el fotoenvejecimiento, gracias a su concentración alta de polifenoles del arándano rojo.

Sublime Oils se distingue por la conexión profunda entre la eficacia de sus productos y su dedicación a la sostenibilidad. Sus fórmulas, 100% naturales y enriquecidas con fitoactivos poderosos, fusionan biotecnología, fitoterapia y neurocosmética para ofrecer un cuidado de la piel que no solo embellece, sino que también nutre el alma, respetando la naturaleza y protegiendo el planeta.