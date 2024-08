Sumergirse en la magia de Lanzarote; La travesía playas de Papagayo a la espera

La Travesía Playas de Papagayo, que se celebrará el 12 de octubre en Lanzarote, ofrece a los participantes una oportunidad única para combinar el desafío deportivo de nadar en aguas cristalinas con el compromiso de promover el turismo sostenible en un entorno natural de extraordinaria belleza. Este evento, que se adapta a todos los niveles, invita a descubrir la isla desde una perspectiva responsable y respetuosa con el medio ambiente, mientras se exploran sus paisajes volcánicos y su rica cultura. Martes, 27 de agosto. El próximo 12 de octubre, las aguas de Lanzarote serán el escenario de un evento único que invita a explorar uno de los destinos más emblemáticos de las Islas Canarias desde una perspectiva diferente: la Travesía Playas de Papagayo. Este acontecimiento no es simplemente una competición de natación; es una oportunidad para adentrarse en un entorno natural de extraordinaria belleza y, al mismo tiempo, participar en una iniciativa que promueve el turismo sostenible.

Un desafío en un entorno natural inigualable Los participantes de la Travesía Playas de Papagayo se encontrarán con un entorno natural que destaca por sus aguas cristalinas y sus playas de arenas doradas, reconocidas entre las más icónicas del archipiélago. Esta travesía ofrece diferentes distancias, desde 400 metros hasta 7 kilómetros, lo que la hace accesible tanto para nadadores principiantes como para aquellos con mayor experiencia. Cada brazada en estas aguas representa no solo un reto personal, sino también una conexión profunda con la naturaleza, en un escenario que ha sido cuidadosamente protegido para preservar su integridad ecológica.

Un compromiso con la sostenibilidad La Travesía Playas de Papagayo no es únicamente un evento deportivo, sino también una manifestación del compromiso de Lanzarote con el turismo sostenible. Cada aspecto de la organización ha sido pensado para minimizar el impacto ambiental, asegurando que la belleza natural del lugar se mantenga intacta para las generaciones futuras. Al participar en este evento, los nadadores y visitantes no solo experimentan la emoción de la competición, sino que también contribuyen a la conservación de uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del Atlántico.

Una oportunidad para explorar Lanzarote Después de la travesía, los participantes y sus acompañantes podrán descubrir los múltiples atractivos que ofrece Lanzarote. La isla, conocida por sus paisajes volcánicos y su rica cultura, brinda numerosas oportunidades para el turismo sostenible. Desde el Parque Nacional de Timanfaya, con su geología única, hasta la Ruta de los Vinos de La Geria, donde se practica una viticultura respetuosa con el medio ambiente, Lanzarote se presenta como un destino que combina la belleza natural con la sostenibilidad.

Alojarse en establecimientos comprometidos con el medio ambiente, como el DREAMS LANZAROTE PLAYA DORADA SPA & RESORT, garantiza una estancia que respeta y armoniza con el entorno. Este hotel, elegido alojamiento oficial de la Travesía, integra prácticas sostenibles en todas sus operaciones, proporcionando a los huéspedes una experiencia que refleja los valores de la isla.

Una invitación a participar La Travesía Playas de Papagayo ofrece una oportunidad única para quienes deseen combinar el deporte con una experiencia enriquecedora en contacto directo con la naturaleza en las Islas Canarias. Este evento representa una ocasión para reflexionar sobre la importancia del turismo responsable y sostenible, en un entorno donde la preservación del medio ambiente es una prioridad.

Se invita a todos aquellos interesados en formar parte de este evento a inscribirse y participar en una travesía que va más allá de lo deportivo, brindando una experiencia que dejará una huella duradera. Lanzarote, con su extraordinaria riqueza natural y su compromiso con la sostenibilidad, ofrece el escenario perfecto para una competición que promete ser tanto un reto como una celebración de la belleza y la fragilidad del entorno. No deje pasar esta oportunidad de descubrir Lanzarote desde una perspectiva única, participando en la Travesía Playas de Papagayo.

Más información e inscripciones: b15active.es