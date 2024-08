De Galicia a Dubai, pasando por Miss Universo

Cuando en Galicia natal destacó, Zulema ya sabía que no era como las demás y lo que intentamos con esta entrevista es acercarnos a la parte más humana de esta gran modelo y comprometida mujer que no puede dejarnos indiferente en ningún momento.



Como siempre quiere aprovechar al máximo esta oportunidad y cree que, gracias a su posición, su mensaje solidario y su compromiso social puede llegar a millones de personas.

1- ¿Te imaginabas que tus semanas previas a Miss Universo iban a ser así?

Sí, ya me lo imaginaba por la experiencia anteriormente en otros certámenes de belleza.

2- ¿Cómo han sido estos días?

Siempre tengo la agenda del trabajo, muy programada en mi día a día. Estos días la he ajustado lo máximo posible y poder así compaginarla, para mi preparación hacía la gala final, Miss universo España, que se celebrará en Tenerife. Esto implica más sacrificio de lo habitual, pero me satisface, intentar dar siempre lo mejor de mí. Porque todos sabemos que, para recoger los frutos, primero hay que sembrar: esfuerzo, sacrificio, constancia y buena aptitud, ante cualquier trabajo.

3- Te hemos visto muy emocionada siendo consciente que tu labor social ahora no sólo va a ser más visible, sino que vas a servir de inspiración a millones de personas ¿Cómo te sientes siendo consciente de esa realidad?

Pues me alegro mucho porque como siempre me inculcó mi madre, ser solidario alimenta el alma, y la educación es muy importante y proviene de casa es algo que debemos fomentar en los niños desde pequeños, a ser buenas personas y constantes. Y ojalá mi labor social que hago desde años inspire a mucha gente hacer lo mismo y hagamos de este mundo uno mejor.

4- De todos los mensajes de apoyo que estás recibiendo, ¿cuáles son los que más te han emocionado?

Todos los mensajes de apoyo siempre emocionan a una y le hacen sentir más orgullosa y dar más fuerzas para seguir adelante, todos ellos siempre son de agradecer y lo valoro mucho que la gente tenga interés por mí y lo muestre, significa mucho.

5- Además de trabajar, ¿estás disfrutando de tiempo para el ocio?

Ahora mismo tiempo para ocio es muy reducido, por no decir, inexistente. Estos días, he estado compaginando, mi trabajo con la preparación del certamen, pero ya ahora mismo, exprimiendo cada segundo ya que comienza la cuenta atrás. Ya después tendré tiempo para tomar un descanso con los míos.

6- Cuéntanos un poco, ¿cómo te estás preparando para la gran gala de Miss Universo?

Desde el minuto uno, me estoy preparando con un gran equipo, formado, con unos grandes profesionales: Cris Ramos, Ezequiel Domínguez, Fátima Eiravella y Mónica Rey cuidando todos los aspectos en general para que no se nos escaque ningún detalle.

7- ¿Cómo va la elección de los diseños con los que te veremos sobre la pasarela? ¿tienen un significado especial para ti?

Sí, parte de ellos lo tienen, desde ropa con materiales orgánicos, porque nunca debemos olvidarnos de nuestro planeta y tenerlo siempre en cuenta. Hasta ropa que se encuentra en campañas solidarias, incluso vestidos que he diseñado junto a los diseñadores, porque tienen significados muy especiales y concretos, que descubriréis muy pronto los verdaderos motivos, que nos han llevado a crearlos. Espero que os guste el propósito, tanto como a nosotros.

8- Respecto a tus rutinas de belleza, ¿cómo te cuidas?

Rutinas de ejercicio, dieta saludable, mejorando la autoestima, confianza y con técnicas como la meditación y la visualización.



9- ¿Has cambiado mucho desde que ganaste tu primer concurso de belleza y tu entrada en el mundo del modelaje?

Dentro sigo siendo la misma Zulema, porque nunca me olvido de mis raíces ni de dónde vengo. Pero si hablamos a tema profesional, está claro el paso del tiempo me ha ayudado a perfeccionarme y cada día, ir mejorando esa versión de mí.

10- ¿Cómo te llevas con las redes sociales?

Las redes sociales forman un papel importante en nuestras vidas, en mi caso yo las llevo muy bien ya que me han abierto muchas puertas profesionalmente y gracias a ello he podido viajar más alrededor del mundo. Y también para comunicarme con los míos y sentirlos más cerca. Lo importante y esencial de las redes sociales, es utilizarlas de una forma positiva. Nunca, con el objetivo para dañar gratuitamente a los demás.

11- ¿Has recibido mucho apoyo desde tu país?

Sí, estoy muy feliz de todo el apoyo que recibo a diario por mi país y por el resto del mundo, y que tomen ese ratito de su vida y me escriban mensajes tan bonitos , estoy muy agradecida.

12- Las nuevas misses ya no son solo una cara bonita y se involucran en causas mucho más profundas, ¿qué me puedes decir?

Una mujer como Miss tiene esa voz que le ayuda a ser escuchada, gracias a través de estas plataformas como los certámenes de belleza. Y tiene la oportunidad de poder hacer eco de muchas causas sociales, fomentar educación, la cultura y el empoderamiento de la mujer, entre muchas otras. Y es algo de admirar.

13- Para terminar, ¿cómo afrontas la final de Miss Universo?

Con muchas ganas y muy ilusionada, pero sobre todo afortunada de poder llevar el nombre de Galicia una vez más. Porque amo mi hermosa tierra, la cual siempre le tengo mucha morriña y para mí es un orgullo.

14- ¿Cuáles crees que son tus puntos fuertes?

Resiliencia, constancia y valentía son algunos de mis puntos fuertes, que hacen que nunca me frene ante ninguna situación y saque siempre de la parte mala lo bueno y seguir continuando hacia delante.

14- ¿Has pensado qué harías si ganas?

Darle voz a las causas sociales con las que estoy trabajando hasta día de hoy y comenzar con organizaciones nuevas, escribir ese ansiado libro que tengo pensando para inspirar a las mujeres, cumplir sus sueños y llegar a sus metas. Eso sería entre otras cosas, lo que haría si llegase a ganar Miss Universo, si no se diera el caso, seguiría igualmente con esos objetivos, aunque llegasen a cumplirse más tarde, por no tener esa plataforma. Pero lo importante, es siempre luchar por tus objetivos, de una forma u otra, pero no desistir aun sabiendo que el camino es más duro.