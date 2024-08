Las Capas de Novia; Una Tradición Renovada para la Moda Nupcial

En el mundo nupcial, cada vez son más las novias que lucen esta prenda y disfrutan de ella, aportando un toque de originalidad y distinción a los vestidos de novia.

Por esta razón, en el Atelier madrileño deValérie Moreau, se pueden encontrar capas para distintos modelos de trajes de novia, logrando un look aún más especial.

Valérie explica que este accesorio, que en sus inicios servía para añadir majestuosidad y un toque de misterio al estilo de la novia, ha evolucionado hacia diseños contemporáneos, integrándose perfectamente en bodas de diversos estilos y épocas del año. Desde capas de novia semitransparentes hasta capas de terciopelo para invierno, las opciones son variadas y adaptables a las necesidades y preferencias de las novias modernas.

¿Valérie, cuéntanos para qué tipo de novia son las capas?

Las capas de novia son un complemento perfecto para las novias que buscan un toque de distinción y movimiento en su atuendo nupcial. Suelen usarse como una alternativa al velo tradicional o incluso como un elemento adicional que complementa el vestido. Las capas largas, por ejemplo, evocan un aire de realeza, permitiendo que la novia se sienta como una princesa al caminar hacia el altar. Este tipo de capa se caracteriza por su longitud, que puede llegar a ser tan extensa como la del propio vestido, agregando una dimensión extra de elegancia.

¿Qué estilo de capa de novia es la más demandada esta temporada?

Una de las variantes más buscadas son las capas de novia semitransparentes. Este tipo de capas suelen estar confeccionadas en tejidos ligeros como el tul, la gasa o el encaje, permitiendo que el diseño del vestido se insinúe a través de la capa sin ocultarlo por completo. La capa semitransparente es ideal para aquellas novias que desean añadir un toque etéreo y romántico a su look, sin renunciar a la visibilidad del vestido. Además, este tipo de capa es perfecta para bodas en épocas más cálidas, ya que su ligereza no añade calor innecesario. En nuestro atelier de confección a medida, diseñamos muchas capas de muselina, un tejido ideal para estos modelos.

¿Qué opinas de las capas largas de novia?

Para aquellas que buscan un estilo más impactante, las capas largas y las capas de novia con cola son opciones sumamente atractivas. Las capas largas fluyen detrás de la novia, creando un efecto visual deslumbrante mientras se desplaza. Algunas capas largas llegan incluso a extenderse más allá del largo del vestido, actuando como una cola adicional que realza la silueta y añade un sentido de grandiosidad a la ceremonia.

Me encantan estas capas porque considero que le dan un toque muy elegante a las novias.

Las capas con cola, por otro lado, combinan la funcionalidad de una capa con la presencia de una cola de vestido, creando una imagen imponente sin necesidad de modificar el diseño del vestido original. Estas capas son ideales para ceremonias en catedrales o lugares históricos, donde el entorno solemne se complementa con la majestuosidad de la capa. Además, este tipo de capas permite a la novia quitarse la cola una vez terminada la ceremonia, facilitando el movimiento durante la recepción sin perder la elegancia del conjunto.

¿Qué tipo de capas aconsejas para una boda de invierno a las novias deValérie Moreau Atelier?

El invierno es una época del año que, aunque fría, ofrece oportunidades para looks nupciales inolvidables. Las capas de novia de terciopelo para invierno han ganado popularidad como una opción no solo glamorosa, sino también funcional. El terciopelo, con su textura rica y lujosa, aporta una sensación de opulencia y calidez que se adapta perfectamente a bodas invernales. Estas capas no solo mantienen a la novia abrigada durante la ceremonia o las fotos al aire libre, sino que también añaden un toque de sofisticación clásica.

El terciopelo, al ser un tejido pesado, crea una caída espectacular que realza la figura de la novia sin perder la comodidad. Valérie nos confiesa que ya ha hecho capas de terciopelo de casi todos los colores, pero que son especialmente populares en tonos profundos como el rosa, azul oscuro o verde esmeralda para bodas temáticas o invernales, aunque el blanco sigue siendo el favorito indiscutible para la mayoría de las novias.

La otra opción de capas de invierno son las capas de Brocado: La Exquisitez del Detalle

El brocado es un tejido ornamental que suele estar adornado con patrones en relieve, generalmente en hilo de oro o plata, lo que lo convierte en una opción muy decorativa y lujosa. Las capas de brocado son ideales para novias que buscan un look de inspiración barroca o renacentista, donde cada detalle del atuendo refleja una historia de opulencia y cuidado artesanal.

En nuestra nueva colección de novia, proponemos una espectacular capa dorada en brocado.

Con su especial diseño, y original, llama la atención solo con mirarla.

Se puede hacer de ella la pieza clave de un vestido de novia, ya que, con un vestido blanco sencillo y una capa, quedará un look totalmente original y llamativo, destacando la elegancia y originalidad.

Esta capa dorada es la opción perfecta para las novias que pisan fuerte.

¿Se puede llevar una capa de novia corta?

Para las novias que prefieren un look más minimalista y funcional, las capas cortas son una opción versátil y fresca. Estas capas llegan generalmente hasta la cintura o la cadera, y se adaptan bien a ceremonias menos formales o a bodas al aire libre donde una capa larga podría resultar poco práctica. Las capas cortas también permiten que el vestido sea el protagonista, añadiendo solo un toque de misterio o dramatismo sin robar protagonismo.

Este tipo de capa es ideal para novias modernas que buscan un equilibrio entre tradición y modernidad. Pueden estar confeccionadas en una variedad de materiales, desde el encaje hasta la seda o el tul, y se adaptan fácilmente a diferentes estilos de vestido, desde el más clásico hasta el más vanguardista.

Un ejemplo perfecto es la capa de novia Natalie, modelo único realizado en nuestro taller de novia para una editorial. Este diseño está hecho con un forro de satén azul, con un tejido fantasía de flecos pequeños. Esta capa de novia corta es más corta por delante que por detrás y es muy llamativa.

¿Cómo sería la capa de invitada perfecta en el Atelier deValérie Moreau?

Cada una de las invitadas que ha lucido una capa como complemento de su look, sin duda, ha sido una de las mejores posicionadas y con más estilo de toda la ceremonia, ya que, consiguen ese toque de originalidad y tendencia con este complemento.

Hemos realizado muchos diseños de capas para invitadas desde capas largas transparentes hasta capas de crep incorporadas a un vestido, pero para mi gusto, la mejor capa de invitada es la capa larga semitransparente que le da un aire étereo al conjunto y que por supuesto, se puede quitar y poner.

Las capas de novia de la diseñadora Valérie Moreau, una prenda para mujeres que pisan fuerte.

En resumen, las capas de novia son una opción versátil que permite a cada novia expresar su estilo personal de manera única y memorable. Ya sea a través de una capa etérea de tul, una majestuosa capa de terciopelo o una rica capa de brocado, este accesorio nupcial ha demostrado ser mucho más que un simple complemento; es una declaración de estilo que añade profundidad, elegancia y magia a uno de los días más importantes en la vida de una mujer.

En el Atelier de Valérie Moreau, se pueden encontrar distintos tipos de diseño de capas, y es que, se puede encontrar desde capas en brocado, capas con estampado, capas con forro de satén, capas diseñadas en terciopelo, etc.