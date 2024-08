Gestión profesional de la página web

¿La ecommerce o web corporativa que no está funcionando correctamente? ¿Carga lenta y no se sabe dar una solución? ¿Es necesario un profesional que respalde y gestione la parte técnica de la web?

En Signum comunicación ofrecen planes muy económicos para el mantenimiento y ciberseguridad de la página web. Con este servicio, se podrá disfrutar del respaldo y asesoramiento de un profesional en Wordpress que maneje la parte técnica de la página web de la empresa, de esta manera no habrá que preocuparse de nada, ya que un experto en Wordpress hará los cambios necesarios en la tienda online o página web para conseguir un rendimiento óptimo.

Con los planes de mantenimiento de Signum comunicación, las páginas web contarán con todas las actualizaciones de plugins y CORE de Wordpress, realizadas de manera controlada por un verdadero experto, asegurando que nada falle y evitando posibles incompatibilidades que puedan dejar la página web fuera de servicio.

Además, la página web estará monitoreada 24/7, potenciando la ciberseguridad y evitando los cada vez más frecuentes hackeos.

Otro de los servicios incluidos en el plan de mantenimiento es el de optimización de la velocidad de carga de la página web. Google cada vez le da más importancia a estas características y penaliza con la pérdida de posiciones en el buscador a cada página web que no cuente con una carga rápida, por este motivo, en Signum comunicación trabajan diariamente potenciar la velocidad de carga de la web.

Y si algo falla, cada empresa dispondrá del servicio de soporte técnico 24/7. De esta manera, un profesional de Wordpress velará por el buen funcionamiento de la página web los 365 días del año.

Si es necesario renovar un banner, cambiar alguna fotografía o publicar un nuevo artículo o producto, un experto lo hará de manera profesional, ya que hay muchos detalles técnicos que hay que configurar para conseguir los mejores resultados en internet… Un asesor personal estará constantemente conectado para llevar al día los contenidos de la página web.

Signum comunicación cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño, desarrollo y ciberseguridad web. No hay que perderse la oportunidad de contar con verdaderos profesionales de la ciberseguridad y el mantenimiento web.