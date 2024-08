Uno de cada tres españoles no ha revisado nunca su estado de salud sexual

Al finalizar el verano, el periodo de mayor actividad sexual entre los españoles, es vital reflexionar sobre nuestra atención a la salud sexual. Precisamente, el próximo 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, para concienciar sobre la importancia de mejorar el conocimiento, la comunicación y las prácticas de sexo seguro de los españoles. En este marco, Control España, marca especialista en bienestar sexual, ha revelado que 1 de cada 3 españoles nunca ha acudido a un especialista para revisar el estado de su salud sexual. Así se desprende del XII Barómetro “Los españoles y el sexo’, un completo estudio sobre hábitos y salud sexual realizado este 2024, en el que también se ha registrado que 6 de cada 10 encuestados no se han realizado nunca una prueba para detectar una posible ITS (infección de transmisión sexual).



Salud sexual, ¿qué sucede con las revisiones?

En 2024, pese a que 7 de cada 10 españoles han revisado alguna vez su salud sexual, los datos del mismo Barómetro revelan que aun para muchos estas revisiones son puntuales o esporádicas: un 21% de los españoles afirma acudir solo en caso de haber notado algún síntoma que pudiera ser indicador de alguna infección de transmisión sexual y un 14% ha acudido alguna vez pero no suele hacerlo de manera periódica. Menos de un tercio (29%) afirma acudir a un especialista, al menos, 1 vez al año.

En el caso de los hombres la situación se acentúa. 4 de cada 10 afirma no haberse realizado nunca un chequeo para conocer su estado de salud sexual y sólo un 15% acude, al menos, una vez al año a un especialista. Datos que contrastan con el caso de las mujeres donde la situación se invierte: casi la mitad de las españolas (44%) acude a revisar su salud sexual, al menos, 1 vez al año; y solo un 18% no ha acudido nunca.

La concienciación con la salud sexual es desigual entre comunidades autónomas. Entre las comunidades que menos frecuentan las visitas al especialista destacan Castilla y León, donde casi 4 de cada 10 castellanoleoneses (38,3%) nunca han acudido al especialista; por delante de los aragoneses (37,5%) y asturianos (37%). En el otro extremo, encontramos las regiones de Cataluña y la Comunidad Valenciana (39%) en las que se da un mayor porcentaje de población que, al menos, acude una vez al año. Le siguen Cantabria (34%) y la Comunidad de Madrid (33%).

Salud sexual en pareja: ¿exceso de confianza?

El preservativo masculino es el método doble barrera por excelencia entre los españoles pero, ¿cuál de estas funciones es más importante para ellos? El 58% de los encuestados confiesan que el principal motivo por el que usan el preservativo cuando tienen relaciones sexuales con penetración es para evitar un embarazo no deseado; y solo un 38% lo usa para prevenir el contagio de ITS.

De hecho, según los últimos datos de Control, 6 de cada 10 españoles argumentan no usar siempre preservativo por confiar en el buen estado de salud de su pareja sexual. No obstante, aun 1 de cada 3 encuestados no conoce realmente el estado de salud sexual de la persona con la que mantiene relaciones.

Si hablamos de Comunidades Autónomas, hay una gran diferencia: Aragón (59,7%), Madrid (57%), Extremadura (54,7%) y Navarra (52%) son las que más uso hacen del preservativo masculino frente a Murcia (44%) o La Rioja (44%) que son las que menos uso le dan.

Además, el uso del preservativo para el sexo oral está muy poco extendido, pese al riesgo de ITS. El 50,6% de la población no usa protección para practicar sexo oral. El 42,7% asegura no planteárselo por tener pareja estable y solo el 6,7% de los españoles usa protección para evitar cualquier tipo de riesgo.

“El sexo es parte fundamental de nuestra vida y también es fundamental que esta práctica sea lo más segura posible, sin olvidar revisar y cuidar nuestra salud sexual. No nos cansaremos de trabajar por la concienciación en el uso del preservativo, a cualquier edad, para protegernos de infecciones de transmisión sexual, asegurando un sexo seguro para todos” – declara Patricia Coelho, directora de marketing de Control en España y Portugal.