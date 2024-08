El papel fundamental de un sistema interconectado en Recursos Humanos

El avance tecnológico en la actualidad no solo ha permitido facilitar tareas para los usuarios, sino también para las empresas, gracias a la infinidad de herramientas que han sido desarrolladas para optimizar procesos operativos. Entre ellas, se encuentra el sistema interconectado para los departamentos de Recursos Humanos, un recurso que permite unir y mejorar todas las áreas del talento empresarial.

Dentro de este contexto, Talent Match es una startup especializada en la consultoría de RRHH y en la selección de personal, que ayuda a las empresas a mejorar su gestión del talento a través de la automatización del reclutamiento, la predicción mediante el análisis de datos de fenómenos que pueden ocurrir en el ámbito organizacional y la mejora de la experiencia del empleado, entre otras cosas.

Un sistema interconectado para Recursos Humanos Hoy en día, existen herramientas como los sistemas de información de recursos humanos, creadas con el objetivo de ayudar en la gestión y automatización de las tareas relacionadas con el personal de una empresa. Estos recursos tienen la característica de integrar en ellos diversos procesos del departamento, desde el reclutamiento y la nómina de los empleados hasta la administración del rendimiento, la formación y su desarrollo, entre otros.

Con este modelo de sistema interconectado, las organizaciones buscan centralizar y organizar las informaciones del personal en una base de datos segura y accesible. Los programas especializados en la experiencia de los empleados permiten a las empresas no solo ahorrar tiempo en los diversos procesos involucrados, sino también redirigir la atención a lo que realmente resulta relevante para el óptimo funcionamiento de la organización: las personas.

Por esta razón, el uso y la integración de los programas ideales puede ser la clave para cambiar las dinámicas y los resultados del departamento de personal.

Un sistema especializado para el reclutamiento de personal Si bien se han desarrollado diversos programas que facilitan la gestión y automatización de procesos relacionados con el ciclo de vida del empleado, también hay empresas que se han enfocado en el desarrollo de sistemas especializados en el reclutamiento del talento, como es el caso de Talent Match con Talentify.

Talentify es una nueva y potente herramienta de Recursos Humanos que permitirá al departamento evaluar las aptitudes o competencias de los empleados o candidatos, de una forma rápida, visual y personalizable. A través de este recurso, la empresa puede identificar el estilo conductual de la persona evaluada y determinar si se trata de un perfil dominante, especialista, motivador o, por el contrario, más inclinado a ser cumplidor.

Esto resulta posible gracias a que la herramienta ayuda a crear y personalizar el perfil ideal que la organización busca, escogiendo las competencias que se necesita evaluar, y adaptándolo en función de las necesidades y requerimientos de la empresa.

En definitiva, con esta metodología y el diseño de un sistema interconectado, cualquier organización tiene la facilidad no solo de optimizar todas las áreas del talento, sino también de conseguir el match competencial total para cubrir sus vacantes de manera óptima y realizar las promociones y evaluaciones necesarias.