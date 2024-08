Repara tu Deuda Abogados cancela 18.990 € en Santa Cruz de Tenerife (Canarias) con la Ley de Segunda Oportunidad

El concursado se quedó sin empleo por culpa de la crisis de 2008 y no logró devolver los préstamos solicitados con anterioridad Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Canarias. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Santa Cruz de Tenerife (Canarias) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 18.990 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “solicitó los primeros préstamos para reformar y amueblar su vivienda pensando que iba a poder devolverlos ya que contaba con un trabajo estable. Desgraciadamente, a raíz de la crisis de 2008, su situación económica empeoró al perder su trabajo y empezó a alternar contratos de corta duración con períodos de desempleo. Por ello, tuvo que solicitar nuevos créditos para poder hacer frente al pago de sus gastos esenciales y a las cuotas de los préstamos anteriores. Poco a poco la situación se volvió insostenible y se vio obligado a dejar de pagar los préstamos para costear sus gastos más básicos”.

Según señalan desde Repara tu Deuda, “España fue uno de los países de la Unión Europea que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, al hacerlo en el año 2015. Se trata de un mecanismo previsto para la cancelación de la deuda de las personas físicas en estado de insolvencia para que puedan dejar atrás todos sus problemas de deudas. Tras la última reforma, de septiembre de 2022, se ha facilitado este proceso al hacer innecesaria la mediación con bancos y entidades financieras”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad precisamente en septiembre de 2015. Desde entonces hasta la actualidad, más de 26.000 particulares y autónomos han confiado su caso a ellos para reactivarse en la economía.

El despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 270 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cifra varía continuamente debido al elevado nivel de conocimiento de esta legislación entre los ciudadanos y al alto número de personas que se han acogido a este mecanismo como consecuencia del COVID-19.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar liberados de sus deudas. Para que esto sea posible, basta con cumplir una serie de requisitos como que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe.

