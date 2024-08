El sueño infantil; Una prioridad para el desarrollo saludable y el bienestar familiar

El sueño es un pilar fundamental en el desarrollo de los niños, impactando directamente en su crecimiento físico, cognitivo y emocional. A pesar de esto, la realidad es que muchos niños no duermen lo suficiente, lo que puede acarrear serias consecuencias a largo plazo, tanto para ellos como para el bienestar general de la familia.

Durante el sueño, el cerebro organiza y almacena información, fabrica y segrega sustancias químicas y, resuelve problemas. Para los niños de entre 5 y 12 años, dormir entre 9 y 12 horas cada noche es esencial para su correcto desarrollo. Sin embargo, la falta de sueño puede llevar a problemas como obesidad infantil, apnea del sueño, hiperactividad, y dificultades en la conducta y el aprendizaje. Más alarmante aún es que el déficit de sueño acumulado durante los primeros tres años de vida no se puede recuperar más adelante, lo que subraya la importancia de establecer buenos hábitos desde el nacimiento.

Los bebés que duermen correctamente no solo regulan sus biorritmos circadianos, sino que también establecen una base sólida para su crecimiento físico y cognitivo. Dormir bien no solo ayuda a restablecer las funciones físicas y psicológicas necesarias para su desarrollo, sino que también contribuye a un mejor comportamiento, humor, y capacidad de aprendizaje.

¿Cómo pueden los padres asegurar que sus hijos duerman lo suficiente? Aquí es donde entra en juego el papel de una asesora de sueño infantil. Estos profesionales, como Tania Mesa – Tu Nutrienfermera de Familia y asesora de sueño infantil, están especializados en guiar a las familias para que sus hijos desarrollen hábitos de sueño saludables. La consultoría de sueño no solo ayuda a que los bebés duerman de forma autónoma y sin apoyos, sino que también garantiza que toda la familia pueda descansar y disfrutar de noches tranquilas.

Entre las recomendaciones para mejorar el sueño infantil se incluyen rutinas relajantes como el baño, el masaje, la lectura de cuentos o la música suave, así como mantener una habitación silenciosa y de temperatura adecuada. También es crucial evitar la exposición a pantallas antes de dormir y establecer horarios regulares para ir a la cama. Estas rutinas no solo promueven un mejor descanso, sino que también previenen riesgos como la muerte súbita del lactante, al asegurar un entorno de sueño seguro.

La importancia de consultar a un experto A medida que los padres se enfrentan a los desafíos del sueño infantil, contar con la orientación de una asesora de sueño como Tania Mesa puede ser la clave para transformar las noches en momentos de paz y descanso. No solo se trata de mejorar el sueño de los niños, sino de asegurar que toda la familia pueda beneficiarse del descanso necesario para su bienestar físico y emocional.

En conclusión, el sueño debe ser una prioridad en el hogar. La investigación respalda el impacto positivo de dormir bien en el humor, la atención, el aprendizaje y el desarrollo general de los niños. Por ello, los padres deben estar conscientes de la importancia de establecer rutinas de sueño regulares y consistentes, y no dudar en buscar ayuda profesional si es necesario. Dormir mejor, especialmente en la infancia, es sinónimo de salud y descanso.