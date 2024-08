InPost, nuevo patrocinador logístico del Atlético de Madrid

Como empresa disruptiva y en su apuesta por el deporte, la compañía de envíos a NO domicilio estará presente en el Civitas Metropolitano y acompañará a jugadores y aficionados en sus tardes de fútbol a partir de la temporada 2024-2025.

InPost será también el patrocinador logístico de su eCommerce, donde los seguidores pueden adquirir los productos oficiales del equipo madrileño y recibirlos cómodamente en la red de Punto Pack y Lockers de la compañía, incluyendo los que se instalarán en el estadio rojiblanco.

Madrid, 13 de agosto de 2024. InPost, la compañía de logística especializada en envíos a NO domicilio, anuncia que es el nuevo patrocinador logístico del Atlético de Madrid a partir de la temporada 2024-2025. El acuerdo contempla que InPost esté presente con sus Lockers en el estadio Civitas Metropolitano y las ciudades deportivas que tiene el club en Alcalá de Henares y Majadahonda, entre otras. Igualmente, se retransmitirá publicidad de la marca durante los encuentros tanto dentro como fuera del terreno de juego de los partidos de LaLiga, y participará con una zona destacada en la fan zone que se encuentra fuera del estadio.

Además, InPost se va a convertir en proveedor oficial de envíos a NO domicilio en el eCommerce del Atleti. Gracias a ello, los aficionados podrán recibir sus compras, incluyendo las camisetas de la nueva temporada, en la red de Punto Pack y Lockers de InPost. Asimismo, los usuarios también podrán realizar devoluciones con InPost o acceder a promociones especiales para conocer a sus jugadores favoritos, asistir a eventos exclusivos y acercarse a la familia atlética de un modo especial.

“Es un honor sumarnos como patrocinadores al Atlético de Madrid, un equipo con el que compartimos valores como la constancia, el esfuerzo y la pasión por alcanzar límites insospechados, el compromiso y la ilusión de hacer soñar a la afición y a los clientes, la capacidad de superación ante todos los desafíos que se presentan sin rendirse y creyendo hasta el final para conseguir resultados ambiciosos”, explica Nicola D’Elia, CEO en España, Portugal e Italia del grupo InPost.

Por su parte, Rafał Brzoska, CEO y fundador de InPost Group, asegura estar “orgulloso de que nos hayamos convertido en el patrocinador logístico del Atlético de Madrid. Actitud trabajadora, ser muy organizado y jugar con compromiso y determinación: eso es lo que tienen en común el Atlético de Madrid e InPost Group”.

Por parte del Atlético de Madrid, Óscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones del Atlético de Madrid, explica: “Nos complace dar la bienvenida a InPost a la familia atlética y poder llevar a nuestros aficionados la propuesta disruptiva de envíos a NO domicilio de la compañía. Si algo nos caracteriza es la capacidad de remar a contracorriente sin desfallecer, lo que nos permite conquistar nuestros sueños y seguir siendo un equipo de luchadores. Y creemos que InPost es un socio perfecto para acompañarnos en las próximas temporadas”.

Valores del deporte

Esta alianza con el Atlético de Madrid refuerza la apuesta de InPost por el deporte como parte imprescindible de un estilo de vida activo y permitirá a la compañía posicionarse en el plano nacional, dado el tirón que tiene el club madrileño, con más de 61.2 millones de espectadores en España.

“Es un equipo luchador con el que simpatizan incluso aficionados de otros clubes, porque ha demostrado de sobra una capacidad innata para conseguir ilusionarnos haciendo las cosas de un modo diferente a como lo hacen los demás”, destaca D’Elia.

InPost y Atlético de Madrid, ‘Una forma diferente de llegar’

‘Una forma diferente de llegar’ es una campaña de comunicación que resalta los valores de autenticidad compartidos entre InPost y el Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid es más que un equipo; sus valores comprenden una forma diferente de ver la vida y, por eso, llega a sus aficionados de una manera única y especial, como ningún otro equipo.

De la misma manera, InPost destaca por su enfoque diferente y eficaz en la entrega, realizando un servicio único que llega de manera distinta al resto.

Un símbolo internacional en la mejor Liga del mundo

El Atlético de Madrid es un símbolo del fútbol español, caracterizado por tener la que se considera la mejor liga del mundo. Un club con más de un siglo de historia que va a jugar por duodécima temporada seguida la Champions League.

En esta exigente competición, el combinado rojiblanco ha disputado dos finales, una semifinal y cuatro cuartos de final. Además, ha ganado 10 títulos en los últimos 12 años. Una demostración de la ambición de un equipo que no se rinde nunca y que basa su éxito en el esfuerzo y el tesón, de la misma manera que InPost ha conseguido promover una fórmula de envíos logísticos disruptiva que rompe con lo establecido.

“El Atlético de Madrid es capaz de conquistar títulos ‘partido a partido’, una estrategia en la que cada pequeño paso es un avance hacia un gran objetivo, y con la que nos identificamos porque, para InPost, cada paquete entregado en un Punto Pack o Locker es la constatación de que otro mundo es posible”, apunta D’Elia.

Acerca de InPost S.A.

InPost (Amsterdam Exchange Index: INPST) es la solución tecnológica líder en Europa para entregas de comercio electrónico. Fundada por Rafał Brzoska, InPost es hoy en día una plataforma de entrega líder para el comercio electrónico, que ha revolucionado el mercado de la paquetería en Polonia.

El primer Locker apareció en Cracovia en 2009 y rápidamente se convirtió en una parte indispensable de las compras en línea, garantizando rapidez y comodidad.

En la actualidad, la red InPost es el sistema automatizado de recogida y entrega de paquetes más grande y cómodo de Europa, con más de 35.000 Lockers y más de 30.000 Punto Pack en 9 países (Reino Unido, Francia, Polonia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos). InPost también presta servicios de mensajería y distribución a vendedores de comercio electrónico, trabajando con unos 100.000 minoristas electrónicos.

Solo en 2023, la empresa gestionó 892 millones de paquetes.

Desde hace años, una de las prioridades de InPost es la preocupación por el medio ambiente. La estrategia de descarbonización de InPost Group es un complemento integral de su estrategia empresarial. InPost fue una de las primeras empresas del mercado polaco en sumarse a la iniciativa SBTi, cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad climática total en 2040.

