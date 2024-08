Mantenimiento industrial: qué es, ventajas y tipos

Se trata de un servicio que se ha vuelto esencial para las empresas e industrias, teniendo en cuenta que, para poder desarrollar su actividad de manera adecuada, es esencial el buen mantenimiento de las máquinas con el fin de que funcionen correctamente y de esta forma no afecte a la productividad. También este mantenimiento hay que hacerlo en las instalaciones de todo tipo, con el objetivo de que no se altere su ciclo natural en ningún momento.

Cuando se habla de mantenimiento industrial se está haciendo referencia a aquel conjunto de técnicas que se usan con el objetivo de conservar en todo momento la capacidad de producción de la maquinaria y garantizar un funcionamiento adecuado, siempre cumpliendo los estándares de seguridad y calidad de cada área o sector. Lo cierto es que el mantenimiento industrial en Barcelona o en cualquier otra localidad ha cobrado un gran protagonismo en la industria, debido a las ventajas que ofrece y a la seguridad que aporta.

¿Por qué es importante el mantenimiento industrial?

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el mantenimiento industrial es un servicio de gran importancia en la industria, debido a todas las ventajas que ofrece en todo momento. De esta forma, una de las primeras cosas que hay que mencionar es que gracias a este tipo de servicio se pueden reducir los tiempos de inactividad, puesto que permite detectar si existen fallos de manera previa y minimizar el tiempo para realizar las reparaciones que correspondan.

Por supuesto, este mantenimiento permite que se aumente notablemente la vida útil de la maquinaria, por lo que reduce la necesidad de tener que comprar nuevos equipos que pueden ser más costosos. De igual modo, el ahorro de costes es importante, así como la mejora en la seguridad, tanto en la propia maquinaria como para los trabajadores.

Además de todo lo mencionado también hay que decir que el servicio de mantenimiento industrial cumple con los estándares de medio ambiente, por lo que se evitan también multas y sanciones en este terreno.

Principales tipos de mantenimiento industrial

En la actualidad, en la industria se pueden llevar a cabo diferentes tipos de servicio de mantenimiento, siendo los principales los que se detallan a continuación.

Tipo correctivo

También conocido como mantenimiento reactivo, en este caso es el mantenimiento más habitual, ya que cuando se presenta una avería, se repara en el menor tiempo posible. Es uno de los tipos de mantenimiento más costosos, porque se suele aplicar en situaciones de emergencia, no obstante, es el mantenimiento más adecuado en momentos en los que surgen problemas de imprevisto, de ahí que en la mayoría de empresas se tome como un servicio adicional y complementario a otros tipos de mantenimiento.

Tipo preventivo

Otro de los tipos de mantenimiento que existen en el mercado es el preventivo. Tal y como su nombre indica, se trata de un conjunto de acciones que están planificadas de forma previa con el objetivo de anticiparse a los posibles problemas que puedan surgir en la maquinaria. En este caso, el mantenimiento preventivo se divide en dos grupos, por un lado el conductivo, en el que se llevan a cabo tareas más rápidas para verificar que los equipos están en buen estado; y por otro lado el rutinario, con tareas más complejas como el desmontaje de las piezas, su limpieza o engrasado.

Tipo predictivo

Este tipo de mantenimiento se basa en realizar un análisis de manera continuada a las máquinas, con el fin de conocer si estas se encuentran dentro de los parámetros de funcionamiento normales. También este servicio sirve para predecir problemas o fallos antes de que puedan ocurrir.

En uso

El mantenimiento en uso es aquel en el que los usuarios tienen una baja intervención en los equipos y por tanto, es menos costoso. Este servicio se puede llevar a cabo de manera directa en los equipos, ya que las tareas son más rápidas y sencillas como es el caso de la limpieza u observar posibles defectos.