Puerta rápida exterior RR5000, la solución de ASSA ABLOY que mejora la operatividad y eficiencia energética en las industrias

Las instalaciones industriales tienen necesidades muy específicas respecto a sus accesos, ya que las crecientes demandas operativas exigen que las puertas sean veloces, eficaces y que, al mismo tiempo, garanticen un completo aislamiento. En ese sentido, con el objetivo de satisfacer estas demandas particulares, la empresa especializada en accesos ASSA ABLOY ha diseñado la revolucionaria puerta rápida exterior RR5000. Esta solución destaca por combinar lo mejor de dos mundos. Por un lado, ofrece las velocidades de apertura extra rápidas de una puerta de alto al mismo tiempo que ofrece la seguridad de una puerta rígida instalada en un cerramiento exterior . Por otro lado, provee el aislamiento térmico superior de las puertas seccionales. De esta manera, los clientes industriales no están obligados a renunciar a ninguna de estas cualidades y pueden equipar sus establecimientos con una puerta segura, eficaz, estable y que favorece la eficacia energética de las instalaciones.

La puerta perfecta para garantizar el rendimiento y eficiencia energética Respecto al aislamiento térmico, ASSA ABLOY menciona que hoy en día el sector industrial está sometido a una fuerte presión respecto a la eficiencia energética. Por ello, las puertas industriales convencionales ya no son apropiadas porque no están diseñadas con criterios de rendimiento energético. En cambio, la puerta rápida exterior RR5000 cuenta con un aislamiento completo de 50 mm de espesor, combinado con un sistema de guiado de los paneles completamente cerrado para evitar pérdidas energéticas en esa zona , lo que significa que se disminuyen al mínimo las pérdidas y sin condensación.

En ese sentido, cabe resaltar que el diseño elaborado por ASSA ABLOY asegura que tanto los marcos laterales como los paneles aislantes mantengan las condiciones del interior plenamente estables. Pero esta no es la única característica valiosa de la puerta rápida exterior RR5000, ya que también está diseñada para contribuir con la operatividad. Esto es posible dado que permite un tráfico fluido, gracias a su sistema de velocidades rápidas que garantizan una apertura y cierre eficaz. Al respecto, es importante destacar que esta puerta tiene velocidades de apertura de hasta 2,2 m/s, lo que agiliza las operaciones y, a la vez, garantiza la menor pérdida energética posible.

El valor U más bajo del mercado ASSA ABLOY mantiene un firme compromiso con el cumplimiento de los reglamentos asociados a la construcción ecológica. De hecho, la empresa se enorgullece de que su puerta rápida exterior RR5000 se diferencia de la competencia por tener el valor U más bajo de productos similares a 1,28 W/m2K según EN12428. Se trata de una solución que no solo aporta aislamiento térmico y mejora la eficiencia energética en el sector industrial, sino que también ayuda a reducir las emisiones de carbono y disminuir los costes operativos. Todo ello respaldado por la declaración ambiental de producto (Environmental Product Declaration – EPD) que incorpora este modelo en exclusiva.

Finalmente, otra de las cualidades de la RR5000 de ASSA ABLOY es que ofrece un diseño sencillo de transmisión llamado V-drive, que evita que exista contacto entre los paneles sándwich una vez abierta, eliminando gran parte de componentes y simplificando su mecánica al mínimo. Esto es vital porque facilita y reduce las labores de mantenimiento, además de que evita que los paneles se toquen durante el funcionamiento.