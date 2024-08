Repara tu Deuda Abogados cancela 94.843 € en Cantabria con la Ley de Segunda Oportunidad

El deudor sufrió las consecuencias económicas de la crisis de la construcción y se encuentra de baja por enfermedad. Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Cantabria. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Torrelavega (Cantabria) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 94.843 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó cuando realizó unas obras que no le pagaron. A partir de ese momento, se encontró con que no podía asumir los salarios de los obreros a su cargo. Esto también afectó directamente a los créditos que ya tenía solicitados, puesto que le resultaba imposible satisfacerlos mensualmente. Por ello, solicitó unas tarjetas para ir cubriendo los gastos pendientes mientras su situación económica mejorase. No obstante, los altos intereses de las tarjetas solicitadas hicieron que no pudiera satisfacer todos los créditos, ya que con sus ingresos solamente podía cubrir sus gastos más esenciales y los de su hija. Posteriormente, y a raíz de la crisis de la construcción, tuvo que buscarse otro empleo y comenzó a trabajar de auxiliar de vigilante. Su nómina no le permitió hacer frente a todas sus deudas. Además, el deudor padece actualmente una enfermedad que le lleva a estar de baja laboral”.

Según señalan desde Repara tu Deuda, “España fue uno de los países de la Unión Europea que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo previsto para que las personas físicas en estado de sobreendeudamiento puedan empezar una nueva vida económica. De esta forma se cumplía la Recomendación de la Comisión Europea de poner en marcha un mecanismo de segunda oportunidad útil para ellas”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre de 2015. Desde entonces hasta la actualidad, más de 26.000 particulares y autónomos han confiado su caso al despacho de abogados.

Los abogados de Repara tu Deuda han logrado durante este tiempo superar la cifra de 270 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Esta cifra ha ido creciendo debido al mayor conocimiento de esta legislación, a la crisis económica producida por el COVID-19 y a la reforma de septiembre de 2022 que ha provocado una agilización del proceso al eliminar la mediación.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos queden exonerados de sus deudas si cumplen una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe.

