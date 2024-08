¿Cómo de importante es la planificación en el estudio de oposiciones?

En el proceso de preparación para ser empleado público, dominar el tiempo es fundamental. En este artículo se analizan los motivos por los cuales la organización en el estudio es esencial y se ofrecen algunos consejos prácticos para hacerlo correctamente.

La decisión:

Cuando se toma la decisión de opositar, debe hacerse basándose en un cálculo de probabilidades de éxito, ya que dedicar muchos días al estudio implica un coste de oportunidad considerable en comparación con otras actividades formativas, profesionales o de ocio.

Es importante ser sincero con uno mismo y decidir si se está a la altura del reto que supone opositar. Para ello, se debe analizar la convocatoria si ha sido publicada, o en su defecto, acudir a la convocatoria anterior, siempre y cuando exista la certeza de que las convocatorias son lo suficientemente recurrentes en el tiempo para que el esfuerzo no sea en vano. Es fundamental observar atentamente el número de temas a estudiar y los exámenes de convocatorias anteriores para determinar si las capacidades personales están a la altura del desafío, evitando subestimar las propias habilidades, pero sin asumir retos que estén completamente fuera de las capacidades intelectuales y de sacrificio.

La planificación:

Una vez definido el objetivo, es crucial trazar una ruta que conduzca al éxito. En esta etapa, intervienen tres variables: el tiempo, la profundidad del temario y la efectividad en el estudio.

Aunque es recomendable presentarse a una oposición sin una preparación adecuada para familiarizarse con las sensaciones del “combate real”, el éxito requiere un número suficiente de horas para interiorizar y poner a prueba el conocimiento adquirido. Una buena preparación consiste en estudiar una serie de normas o temas y ser capaz de realizar varias pruebas previas en condiciones similares a la prueba real, obteniendo resultados claramente superiores a la nota de corte de oposiciones anteriores.

Para abarcar todo el temario, y subrayando la importancia de cubrirlo por completo, es necesario agilizar el estudio. Una forma de hacerlo es resumir directamente sobre la fuente original (BOE o temas oficiales), lo que facilita la interiorización de los conceptos en lugar de utilizar temarios que omiten partes importantes y reorganizan las palabras. De esta manera, conociendo el tiempo disponible hasta la realización de la prueba y calculando el tiempo requerido para resumir, leer y realizar test o simulacros escritos, se puede calcular el ritmo de estudio y práctica necesario para llegar al examen sin lagunas. Por ejemplo, si una norma o tema de una longitud X requiere 10 días para resumir y practicar, las otras 5 normas similares pueden requerir 50 días.

Si no se planifica correctamente, existe el riesgo de quedarse corto en la preparación y no alcanzar el nivel necesario.

La ejecución:

La preparación debe ser, ante todo, efectiva. Estudiar sin conocer si el nivel de preparación es suficiente para el examen es un riesgo. Por ello, el opositor debe estar al tanto de su nivel en todo momento y mejorar en caso de no obtener resultados satisfactorios. En el caso de oposiciones tipo test, es muy recomendable utilizar una herramienta que agilice la realización de test de todas las normas y temas incluidos en la convocatoria, y que ofrezca estadísticas detalladas del nivel de preparación. Esto ayuda a evitar el autoengaño de acudir al examen final sin las habilidades necesarias para aprobar.

En este sentido, OpoSapiens Premium | Test y exámenes de oposiciones ofrece una herramienta versátil y ágil para realizar test en cualquier lugar, permitiendo ganar el tiempo necesario para practicar y proporcionando estadísticas detalladas del progreso. Además, la realización de test se convierte en estudio cuando se consulta la literalidad de la norma en cada pregunta. Una herramienta como la mencionada ahorra tiempo en la búsqueda de preguntas fiables y permite conocer el nivel alcanzado para presentarse a la prueba final con las máximas garantías de éxito.

Opositar no es fácil, pero con una buena planificación y herramientas de estudio adecuadas, es posible alcanzar el objetivo. Mucho ánimo en el camino.