NM Events Ibiza presentó la segunda edición del Fashion Show anual

La magia del atardecer y la luna llena enmarcaron la esperada segunda edición del Fashion Show anual organizado por NM Events in Ibiza, una celebración repleta de glamour y tendencias. El evento tuvo lugar este lunes, 19 de agosto, a las 20:00 h, en la icónica terraza Cone Club del 7 Pines Resort Ibiza, donde los asistentes fueron testigos de una velada única en la que moda, arte y gastronomía se fusionaron armoniosamente.

El desfile de este año comenzó con la firma Anyma Lab, de la diseñadora franco-tunecina Azza Krid, cuya colección mezcla la artesanía tunecina con una visión moderna y ecléctica. Sus piezas, elaboradas en colaboración con artesanos y con la participación especial de su madre, capturaron la esencia de la individualidad y la conexión espiritual a través de la moda.

A continuación, la diseñadora belga Delphine Tempels presentó su colección de joyas artesanales, creadas en su atelier en el norte de Ibiza. Inspirada por la belleza natural de las Islas Pitiusas, sus piezas destacan por su combinación de técnicas tradicionales y materiales nobles como el oro de 18 quilates, la plata y las piedras preciosas, que reflejan un equilibrio perfecto entre lo local y lo internacional.

Evitaloquepuedas, la marca creada por la periodista Eva Merino, llenó la pasarela de glamour playero. Sus prendas, confeccionadas en tejidos como el punto de seda, son prácticas y elegantes, destacando por su filosofía sostenible y su inspiración en Ibiza y Formentera. La colección mostró su carácter libre y su enfoque artesanal, con bordados y abalorios únicos.

La diseñadora Mercedes del Campo llevó a la pasarela sus creaciones artesanales que rinden homenaje a las técnicas tradicionales de hilandería y tejido. Con una estética sensible que respeta el trabajo manual, sus piezas destacaron por su delicadeza y por su precisión artesanal, mostrando una moda atemporal y elegante.

Luego, Monica Garzon, bajo su firma Mogardo, presentó su nueva colección con un diseño cuidado y un estilo moderno, destacando por su enfoque en la sostenibilidad y en la integración de técnicas artesanales. Sus prendas capturaron el espíritu de la mujer contemporánea y respetuosa con el medio ambiente.

La firma Equilibre, de la diseñadora Barbara, aportó una propuesta llena de energía y movimiento. Inspirada por la música y la danza, su colección presentó piezas que combinaban comodidad y sofisticación, con una clara influencia mediterránea. Los tejidos ligeros y los cortes audaces destacaron por su frescura y originalidad.

La diseñadora de moda Ivanna Mestres deslumbró con su colección Selenofilia, inspirada en la fascinación por la luna. Las prendas, en tonos blancos, plateados y negros, jugaron con los brillos y claroscuros que emulan la luz lunar. Su uso de lentejuelas, encajes y tules reflejaron la influencia de la luna en la moda, fusionando romanticismo y modernidad.

Como broche de oro, Vintage Ibiza, de los diseñadores Alberto y José, cerró el desfile con su colección BES, inspirada en el dios egipcio de la fiesta, el amor y la libertad. Las prendas, caracterizadas por transparencias y detalles mediterráneos, fueron una oda a la sensualidad y al estilo ibicenco. El desfile culminó con la top model Martina Benvenutto, que lució una espectacular pieza de plumas, previamente utilizada en el famoso espectáculo del Folies Bergère de París.

Los asistentes también disfrutaron de otras sorpresas que hicieron de la noche una experiencia inolvidable. La velada se completó con actuaciones en directo y sesiones de DJ, que añadieron ritmo y ambiente a la espectacular puesta de sol mediterránea, ofreciendo un entorno perfecto para una noche glamurosa que quedará en la memoria de todos los presentes.

NM Events Ibiza reafirmó, con esta exitosa edición de su desfile anual, su posición como uno de los eventos más esperados del calendario cultural y de moda en la isla.

