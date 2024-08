Con una cerradura inteligente Raixer es posible gestionar la apertura de una puerta a distancia

Los sistemas de cerraduras inteligentes son un gran éxito gracias a su avanzado nivel de seguridad. Estos dispositivos alertan y bloquean el acceso si alguien no autorizado intenta forzar la entrada. Además, permiten abrir puertas a distancia y se pueden vincular a dispositivos móviles para ser gestionados.

En este sector, la empresa Raixer se ha dedicado al diseño, elaboración e instalación de cerraduras inteligentes y adaptadas a los niveles de control requeridos en cada casa o establecimiento. Con sus sistemas únicos han logrado minimizar considerablemente robos y allanamientos, permitiendo que los usuarios puedan supervisar el acceso a sus propiedades.

Seguridad inteligente con cerradura Raixer Las cerraduras inteligentes de Raixer convierten puertas convencionales en sistemas de alta seguridad, solo con una conexión a internet. Esto permite un acceso fácil y la posibilidad de abrir puertas a distancia, entre otras funciones especiales como, por ejemplo, la de portero automático.

Asimismo, estos productos se activan enlazando puertas con el dispositivo móvil por medio del cual se concede la apertura del acceso principal o entrada. A su vez, para la protección de la clave y la información de la llave digital se usan métodos de cifrado avanzados, que disponen de certificados SSL3 y técnicas complejas que ofrecen un alto nivel de protección.

Por otro lado, estos dispositivos cuentan con algoritmos SHA-2562 que, mediante funciones criptográficas de hash verifican si la comunicación y los datos son íntegros y confiables.

Accesos seguros, modernos, rápidos y sencillos con cerraduras inteligentes Por medio de la vinculación a teléfonos u otros dispositivos electrónicos, las cerraduras de Raixer conceden múltiples formas de acceso adaptadas a cualquier situación. Por ejemplo, es posible emplear una función de desbloqueo con solo llamar al timbre, en la que se configura al portero digital para que, en un tiempo determinado, conceda acceso.

Asimismo, esta empresa cuenta con una app móvil propia a través de la cual los usuarios pueden gestionar sus accesos. Otro método exclusivo es por medio de una llamada perdida. Si el número está dentro de los autorizados, la puerta se abre. Esta característica es conveniente, ya que no necesita de conexión en línea ni del uso de la aplicación. Cabe destacar que la instalación de Raixer es fácil y no requiere de permisos complejos. Además, las cerraduras son imperceptibles y no afectan el diseño estético de la vivienda.

Abrir puertas a distancia con Raixer es una excelente opción para poder disfrutar de un acceso cómodo y seguro al hogar o a cualquier tipo de propiedad. Instalando la app o a través de la página web de esta empresa es posible acceder a detalles sobre accesos, registro de los viajeros y el historial.